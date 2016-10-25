Проблемы торгового соглашения между ЕС и Канадой бросают вызов глобализации – The Economist

Политикам время подумать, как побороть общественное недовольство элитами и при этом сохранить открытость для либерализации и интеграции.

Блокирование соглашения между ЕС и Канадой ставит вопрос, как миру дальше двигаться в направлении глобализации, чтобы недовольных было меньше. Flickr/Stock News USA

Если бы Кливленду дали право накладывать вето на любые потенциальные торговые договоренности между США и другими странами, много ли таких сделок хоть когда-то заработали бы? Рационально было бы предположить, что ни одна. А если бы федеральное правительство в таком случае лишило Кливленд права накладывать вето на торговые соглашения, было бы это недемократичным жестом?

Об этом напоминая, что на прошлой неделе бельгийский регион Валлония заблокировал соглашение о создании зоны свободной торговли между ЕС и Канадой, сегодня пишет The Economist. На регион приходится менее 1% от совокупного населения европейского блока, как и жители Кливленда от количества всех граждан США.

"То, что такой маленький регион может заблокировать такую важную сделку, работа над которой длилась так долго, выглядит довольно абсурдно. Особенно в случае, когда другая сторона соглашения – это Канада, самый безвредный торговый партнер, которого только можно пожелать", - говорится в статье.

Экономист Гарвардского университета Дэни Родрик убежден, что протест валлонов – это часть демонстрации недовольства собственными элитами.

"Я бы в значительной степени обвинил бы господствующие элиты и торговых технократов, которые в прошлом проигнорировали беспокойство простых людей по ранее заключеным торговым соглашениям", - сказал он.

Среди этих народных тревог, которые накопились, можно назвать страх, что выгода будет меньше, чем обещано, что придется поступиться частью суверенитета, и что распределение цены сделки и доходов от нее будет неравномерным.

Издание предлагает продолжить эксперимент с предположениями и представить, что у Шотландии или Лондона есть право наложить вето на Brexit. Воспользовались бы они им? Ответ очевиден: конечно же да. Или наделение регионов большими полномочиями было бы движением в сторону большей или иной демократии?

Экономист Дэни Родерик сформулировал "трилему глобализации", которая утверждает, что мир, выбирая между демократией, экономической интеграцией и национальным суверенитетом, может получить только две из трех опций. Либерализация, как и большинство экономических изменений, кому-то идет на пользу, а кто от нее проиграет.

Большинство политических организаций получают выгоду от голосов тех, кто проиграл, предлагая им возможность блокировать изменения, которые приносят все же выгоду. Чтобы двигаться в направлении либерализации приходится либо игнорировать общественное мнение, отказываясь от демократии в трилеме Родерика, или изменить геометрию политических решений и тем самым отказаться от части национального суверенитета. Экономист как-то призвал направить глобализацию в направлении создания наднациональных правил и демократии.

Правда, иногда в мире путают отказ от определенной иерархии суверенитета с отказом от демократии. Но это не то, что должно происходить сейчас в случае канадско-европейского соглашения. Передача политической власти Валлонии федеральному правительству Бельгии или Европарламенту не будет сокращением демократии. Однако, это передача власти все равно.

Один из главных вопросов для тех, кто размышляет над будущим глобализации, заключается в том, какая передача политической власти может лучше помочь урегулировать мировую открытость и обеспечить широкое процветание.

Ранее издание Financial Times писало, что ЕС пытается спасти соглашение о свободной торговле с Канадой. Ведь европейский блок просто не может позволить себе еще один провал во внешней экономической политике. Соглашение о создании зоны свободной торговли и инвестиций с США заблокировано, а уже подписанный и почти полностью ратифицированный документ с Украиной тоже хромает из-за Нидерландов. И провал договоренностей с Канадой станет очередным ударом по доверию к ЕС как торговому партнеру.

А издание Wall Street Journal писало, что Нидерланды подготовили требования к ЕС относительно ассоциации с Украиной. Одно из ключевых требований - подтвердить, что ассоциация не станет первым шагом Киева к членству в европейском блоке.