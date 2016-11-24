Приватизацией ОПЗ заинтересовались 6 – 7 инвесторов – глава ФГИ Билоус

Всех участников предстоящего аукциона по приватизации Одесского припортового завода назовут 9 декабря.

ОПЗ заинтересовал нескольких инвесторов timer.od.ua

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины обсуждает вопрос приватизации(ОПЗ) с "шестью – семью" потенциальными инвесторами.

"14 декабря мы готовимся к проведению аукциона ... тяжелый переговорный процесс. Те, кто хотел заявить о себе, уже заявили. Есть те, кто не заявил, но мы знаем, что они есть и мы ведем их подачи заявок, обсуждаем", - сообщил в эфире "5 канала" председатель ФГИ Игорь Билоус.

Он отметил, что "Сейчас диалог ведется с 6-7 участниками. Некоторые "сидят в окопах", некоторые принимают последнее решение, некоторые откажутся... Это не тот процесс, который мы можем прогнозировать".

По его словам, инвесторы могут подавать заявки до 6 декабря, участников аукциона ФГИ назовет 9 декабря.

Ранее сообщалось, что к покупке ОПЗ проявляют интерес компании, связанные с бизнесменами Александром Ярославским, Игорем Коломойским и народным депутатом Виталием Хомутынником.

Как известно, ФГИ не смог продать Одесский припортовый завод 18 июля, поскольку ни одна компания не подала заявку для участия в конкурсе со стартовой ценой 13,175 млрд грн (525 млн долларов).

Послушавшись зарубежных кредиторов, в частности МВФ и ЕБРР, правительство Украины снизило стартовую цену ОПЗ в 2,5 раза, до 5,16 млрд грн (около $ 200 млн) и продлило срок приватизации завода.



Находящийся в госсобственности ОПЗ занимается производством химической продукции, а также перевалкой аммиака на морской транспорт. Предприятие в 2015 году получило чистую прибыль 211 млн грн против чистого убытка 270 млн грн годом ранее. Его чистый доход возрос в 2,1 раза – до 11,195 млрд грн.

Подробнее о продаже ОПЗ читайте в статье Константина Авдеенко Одесский припортовый: продать или "сплавить"? в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".