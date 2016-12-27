Приватбанк снизил ставки по валютным депозитам с 1 января 2017 года

Ставки по гривневым депозитам снизят с февраля.

С 2017 года Приватбанк изменит условия размещения средств на депозитных счетах phl.com.ua

С 1 января 2017 года ставки по вновь заключаемым депозитным вкладам в иностранной валюте вбудет снижены в среднем на 1-2%.

В пресс-релизе банка, распространенном во вторник, 27 декабря, сказано, что с начала 2017 года при размещении в ПриватБанке валютного депозита на год базовая ставка будет снижена до 8% годовых в долларах и 7% годовых в евро. Шестимесячные депозитные вклады 2017 будут приносить вкладчикам 7% годовых в долларах и 6% годовых в евро. Размещение валютных вкладов сроком на месяц принесет вкладчикам соответственно 3,5% и 2% годовых.

Ставки по гривневым депозитам в Приватбанке пообещали снизить с февраля 2017 года.

В то же время, для депозитов, открытых до 1 января 2017 года, будут действовать старые условия размещения средств.

Накануне глава правления Приватбанка Александр Шлапак сообщил о намерениях топ-менеджмента банка снизить процентные ставки по депозитам.

"Я скажу откровенно, что я бы хотел их понизить… поскольку мы сегодня имеем ставки выше рынка". – отметил глава правления, зявив, что высокие ставки были связаны с проблемами ликвидности банка в последнее время.

Кабинет министров Украины 18 декабря принял решение о национализации Приватбанка и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн. Кабмин также поручил Минфину выпустить ОВГЗ на сумму до 116,8 млрд грн сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции дополнительной эмиссии Приватбанка.

22 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Министерство финансов подписали договор о продаже 100% акций ПАО КБ "Приватбанк", в результате чего владельцем 100% акций банка стало государство в лице Министерства финансов Украины.

Подробнее о процессе и последствиях полной национализации Приватбанка читайте в статье Юрия Сколотяного "О залогах и заложниках" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".