"Приватбанк" сменил юридический адрес с Днепра на Киев

Но по факту главный офис останется в Днепре.

Главный офис «Приватбанка» «по документам» переехал phl.com.ua Государственный "Приватбанк" изменил юридический адрес с Днепра на Киев. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Согласно утвержденной новой редакции устава банка, юридический адрес ПАО КБ "Приватбанк" изменен с ул. Набережная Победы, 50, г. Днепр на ул. Грушевского, 1д, г. Киев.

Партнерам и контрагентам банка необходимо в дальнейшем указывать новый юридический адрес банка в договорах и бухгалтерских документах.

При этом фактический адрес головного банка не меняется: правление "Приватбанка" и все службы головного офиса банка продолжают работать в Днепре.

"Новый юридический адрес банка с учетом фактического местонахождения его акционера - Министерства финансов, и наблюдательного совета, позволит оптимизировать корреспонденцию и коммуникации с государственными органами", – отметила пресс-служба банка.

На 1 января 2017 года по размеру общих активов (220,018 млрд грн) "Приватбанк" являлся крупнейшим среди 93 действовавших в стране банков.

Сообщалось, что Минфин до конца мая одобрит окончательные шаги для завершения оздоровления "Приватбанка".

В конце апреля Нацбанк и Министерство финансов согласуют финальную цифру докапитализации "Приватбанка".

В феврале Кабинет министров одобрил докапитализацию "Приватбанка". При этом Кабмин поручил Министерству финансов выпустить облигации внутреннего государственного займа на сумму 9,8 млрд грн.

Кабинет министров 18 декабря принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Минфином 100% его акций за 1 грн.