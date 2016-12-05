Показатель прибыльности ДТЭК Ахметова в третьем квартале резко вырос

Суммарный показатель прибыльности ДТЭК за первые три квартала нынешнего года лишь немного уступает результатам за весь 2015 год.



ДТЭК Ахметова увеличила свои прибыли dtek.com

КомпанияРината Ахметова в третьем квартале текущего года продемонстрировала серьезный прирост показателя EBITDA, говорящего о прибыльности компании.

Как сообщают "Наші гроші", ссылаясь на данные, обнародованные пресс-службой компании, в третьем квартале показатель EBITDA составил 4 млрд 162 млн грн., что в два раза превосходит итоги первого квартала (2 млрд 167 млн грн), и в четыре – результаты второго квартала (995 млн грн).

Суммарный показатель EBITDA за три квартала составил 7 млрд 333 млн грн, что ненамного меньше результатов за весь 2015 год, в котором он составил 7 млрд 508 млн грн.

EBITDA – это показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по налогам, процентам и численной амортизации.

Как сообщалось, еврооблигации ДТЭК Рината Ахметова в мае продемонстрировали 40%-ный рост котировок. В конце марта котировки отреагировали на сообщение о планах реструктуризации и временном отказе от выплат купона падением с 38,5% до 31,4% от номинала, однако уже спустя неделю подскочили к уровню 42%, после чего около месяца колебались в коридоре от 40% до 42%. Однако с 10 мая и до начала июня выросли более чем на 40% и достигли 58,5% от номинала.

Начало роста "совпало" с принятием в марте НКРЭКУ новых повышеных тарифов на электроэнергию. Кроме того, в апреле НКРЭКУ также утвердила новую методику расчета стоимости электроэнергии, которая опирается на подоражание угля (в связи с новым расчетом цены "Роттердам плюс" его транспортировка из Нидерландов в Украину). После применения новой формулы, стоимость тонны угля для ТЕС возросла в Украине до отметки в 1500 грн, хотя раньше он закупался в РФ и ОРДЛО на 300 грн дешевле.

Ранее в интервью ZN.UA гендиректор энергохолдинга Максим Тимченко заявил, что часть еврооблигаций ДТЭК купила компания ICU, приближенная к Порошенко (ее основала назначенная президентом нынешняя глава НБУ Валерия Гонтарева). Еврооблигации ДТЭК были скуплены в период существенного падения их стоимости.

В начале ноября стало известно, что главным бенефициаром схемы по увеличению тарифов на электроэнергию стали ДТЭК Рината Ахметова, а также владельцы облигаций энергохолдинга, среди которых оказалась и близкая к президенту Петру Порошенко компания ICU.