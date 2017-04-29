При переходе к налогу на выведенный капитал целесообразно "охотиться на крупную дичь" – экономист

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Пристальным проверкам должны подлежать операции с нерезидентами, а неусыпному контролю — снятие крупных сумм наличных в банках.

Существует угроза того, что реформа корпоративного налога превратится в "антиреформу"

В ходе реформы корпоративного налога и перехода от налога на прибыль к налогу на выведенный капитал (НнВК) целесообразно сфокусировать фискальные проверки на самых крупных видах "схем", временно "оставив в покое" подавляющее большинство налогоплательщиков. Об этом в своей статье дляпишет старший экономист Владимир Дубровский.

Автор указывает, что в октябре прошлого года Нацсовет реформ включил задачу по разработке перехода от налога на прибыль к налогу на выведенный капитал (НнВК) в переходные положения закона №1797. В Минфине уже месяц заседает рабочая группа по данному вопросу, в которую входят представители бизнеса, народные депутаты и независимые эксперты.

По словам Дубровского, с учетом сложившегося на сегодняшний день соотношения сил внутри рабочей группы, а также "распространения ложных стереотипов в комплексе с недопониманием цели изменения" существует реальная опасность получить вместо реформы антиреформу.

Экономист, перечислив преимущества НнВК перед нынешним налогом на прибыль, признает, что от него также будут пытаться уходить, и контролировать основные каналы вывода прибыли в обход НнВК все же придется.

"Поэтому при всем желании совсем отказаться от проверок, конечно же, не удастся, однако разумный компромисс состоит в том, чтобы оптимально сфокусировать их на самых крупных видах "схем", оставив, по крайней мере, на время в покое подавляющее большинство плательщиков", – говорится в статье.

Автор разъясняет, что речь идет не о моратории, а о "своего рода риск-ориентированном подходе", который максимизирует эффективность контроля.

"Как говаривал выдающийся фискал XVII ст. Жан Батист Кольбер, "налогообложение — это искусство ощипывать гуся так, чтобы получить максимум перьев и минимум писка". Исходя из этой логики, пристальным проверкам должны подлежать операции с нерезидентами, а неусыпному контролю — снятие крупных сумм наличных в банках. Именно через подобные операции можно вывести серьезные объемы дивидендов "оптом"", – подчеркивает он.

Проблема, по словам Дубровского, состоит в том, что данный подход принципиально противоречит "перфекционистскому мышлению" признанных специалистов по налогам (в основном – юристов и аудиторов).

"Это вовсе не обвинение: плох тот аудитор или юрист, который мыслит по-другому и игнорирует "мелочи", ибо в этих профессиях мелочей нет. Однако если оставить даже лучших специалистов по налогам наедине с реформой, она грозит превратиться в свою противоположность. Ведь для воплощения на практике концептуально чистых подходов нужно иметь в распоряжении "концептуально чистую" государственную машину и, желательно, еще и "концептуально чистых" людей. А у нас все наоборот: институты слабы, люди же по одну сторону склонны к коррупции, а по другую — к массовому нарушению законов, особенно тех, которые противоречат сложившейся практике", – констатирует он.

Специалист отмечает, что оптимальный подход к закрытию "дыр" в украинских реалиях – это ограничиться (по крайней мере –на первом этапе) исключительно внешнеэкономическими операциями крупных масштабов.

"Тем более что проверить, например, то же ТЦО (трансфертное ценообразование – ред.) пока не получается даже там, где это крайне важно — в операциях с офшорами. А что уж говорить о предложениях проверять его для внутренних операций… Кстати, 70% налога на прибыль собирается с полутора тысяч плательщиков, и все, кто причастен к вопросу, согласны с тем, что если ставить во главу угла поступления, то нужно улучшать работу офиса крупных плательщиков. Образно говоря, охотиться на крупную дичь, а не пытаться гоняться за мышами. Однако почему-то, когда речь заходит о НнВК, об этих здравых идеях сразу забывают!", – отмечает эксперт.

Дубровский также доказывает, что компенсаторы для проведения реформы содержатся в самом корпоративном налоге. По его словам, если сосредоточится на "крупной рыбе", то пара сотен специалистов вполне могут обеспечить фискальную ответственность реформы, а в случае эффективного запуска Службы финрасследований возможен даже рост поступлений.

Подробнее о реформе корпоративного налога читайте в статье Владимира Дубровского "Куда плывет реформа корпоративного налога?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".