При остановке транзита через украинскую ГТС у Киева могут возникнуть проблемы с реверсом – эксперты

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Сегодня реверсом из Словакии в Украину поставляется именно транзитный газ из РФ.

Украине следует активнее интегрироваться в европейскую энергетическую сеть ТАСС

В случае остановкироссийского газа через украинскую газотранспортную систему, у страни могут возникнуть серьезные проблемы с газовыми поставками из Европы по реверсу.

Об этом в материале для ZN.UA пишут Алла Еременко, Леонид Униговский и Евгений Андрианов. По мнению авторов, в свете угроз российской стороны прекратить транзит газа по украинской ГТС с января 2019 г., для Украины важно создать условия для увеличения объемов физических поставок газа по другим направлениям.

"При остановке транзита газа через газотранспортную систему Украины у нас могут возникнуть серьезные проблемы и с реверсом. Поэтому так важна интеграция нашей ГТС в европейскую сеть — создание условий для увеличения пропускных мощностей физических поставок природного газа в Украину и по другим направлениям. Прежде всего это строительство нового интерконнектора Польша—Украина. Причем этот интерконнектор должен быть готов не позднее января 2019 г", – говорится в статье.

Авторы, анализируя качество идущего транзитом и реверсом топлива, газовые балансы и потенциалы транспортировки газа аргументировано доказывают, что реверсом из Словакии (как самого важного для страны направления), в Украину поступает именно транзитный газ из РФ.

По словам аналитиков, ни в одной из соседних со Словакией стран 9,7 млрд куб. м. газа для Украины сегодня попросту нет.

"Кроме России, теоретически Словакия могла бы получить такое количество только в Германии или через Германию от Норвегии. Ни Нидерланды, ни Великобритания не имеют таких свободных от контрактных обязательств объемов газа. Но и Норвегия в этом контексте проблематичная, поскольку ощущает сейчас значительные трудности с экспортным потенциалом (чем пользуется Россия). Об Алжире нет смысла говорить, потому что оттуда газ импортируют Испания и Италия, да и расстояние солидное, то есть транспортные затраты высокие. Однако ни через Чехию, ни через Австрию Словакия не могла доставить такое количество природного газа вследствие ограничений пропускной способности по маршруту из Германии", – указывают авторы.

По мнению экспертов, говорить о полной интеграции ГТС Украины в европейскую сеть пока слишком рано, для этого необходимо развивать совместные энергетические проекты.

"Если мы хотим действительно стать равноправным партнером на европейском рынке природного газа, нам нужно активно развивать совместные инфраструктурные проекты, обеспечивая транспортировку природного газа с использованием украинской газотранспортной системы как из Северо-Западной Европы в страны ЦВЕ и дальше на Балканы, так и в обратном направлении. Также очень важно получить — через газотранспортную европейскую сеть — доступ к LNG-терминалам", – заключают эксперты.

Напомним, по данным "Укртрансгаза", транзит природного газа в Европу через украинскую ГТС за январь-октябрь 2016 года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 65,3 миллиарда кубометров.

По состоянию на 22 октября, Украина импортировала рекордные объемы газа из Словакии, которые составили 42,016 млн куб. м.

Подробнее о влиянии транзита газа через Украину на импорт в страну газа из Европы по реверсу читайте в статье Аллы Еременко, Леонида Униговского и Евгения Андрианова "Транзит и реверс: скованные одной цепью?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".