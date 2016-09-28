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Президент Всемирного банка переизбран на второй срок

28 сентября в 00:35

Новый пятилетний срок для Джима Ен Кина начнется 1 июля 2017 года.

Джим Йонг Ким
Джим Ен Ким будет руководить Всемирным банком еще пять лет
wlna.info
Президент Всемирного банка Джим Ен Ким был единогласно переизбран на этот пост, пишет Reuters.

Министерство финансов США выдвинуло его на пост главы Всемирного банка на второй срок в конце августа. Джим Ен Ким оказался единственным кандидатом. Теперь он будет руководить ВБ еще пять лет, а его очередной пятилетний срок начнется 1 июля 2017 года.

Первый раз Джим Ен Ким вступил в должность главы Всеминого банка 1 июля 2012 года. Он является 12-м президентом этой межправительственной финансово-кредитной организации.

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Ранее во Всемирном банке пожаловались на неспособность Украины осваивать предоставленные средства. Гибкость в принятии решений властями отсутствует, а переговоры, как правило, заканчиваются убеждением народных депутатов в том, что необходимые изменения не повлияют на их бизнес-интересы.

Также Всемирный банк улучшил прогноз инфляции в Украине в 2016 году до 13% с 15%, сообщила директор ВБ в Украине, Беларуси и Молдове Сату Кахконен.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Всемирный финансы переговоры бизнес США
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