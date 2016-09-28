Президент Всемирного банка переизбран на второй срок

Новый пятилетний срок для Джима Ен Кина начнется 1 июля 2017 года.
Министерство финансов США выдвинуло его на пост главы Всемирного банка на второй срок в конце августа. Джим Ен Ким оказался единственным кандидатом. Теперь он будет руководить ВБ еще пять лет, а его очередной пятилетний срок начнется 1 июля 2017 года.
Первый раз Джим Ен Ким вступил в должность главы Всеминого банка 1 июля 2012 года. Он является 12-м президентом этой межправительственной финансово-кредитной организации.
Ранее во Всемирном банке пожаловались на неспособность Украины осваивать предоставленные средства. Гибкость в принятии решений властями отсутствует, а переговоры, как правило, заканчиваются убеждением народных депутатов в том, что необходимые изменения не повлияют на их бизнес-интересы.
Также Всемирный банк улучшил прогноз инфляции в Украине в 2016 году до 13% с 15%, сообщила директор ВБ в Украине, Беларуси и Молдове Сату Кахконен.ZN.UA