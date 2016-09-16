Президент утвердил решение СНБО о финансировании нацбезопасности и обороны

Указ вступает в силу в день его опубликования.
Текст указа №404/2016 опубликован на официальном сайте главы государства.
"Ввести в действие решение СНБО от 13 сентября 2016 года "О предложениях к проекту закона "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины",– сказано в документе.
Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.
Указ вступает в силу со дня его опубликования. Конкретной информации о предложениях к законопроекту о госбюджете в документе не указано.
Напомним, проект государственного бюджета на 2017 год, внесенный на рассмотрение Верховной Рады 15 сентября, предусматривает увеличение расходов на обеспечение обороноспособности страны до 5% ВВП или 129 миллиардов гривень.
Ранее Кабмин утвердил бюджетную резолюцию-2017, в которой заложен рост ВВП на 3% (номинальный ВВП — 2,574 трлн грн), инфляция 8,1% и курс 27,2 грн/$. Безработица в 2017 году прогнозируется на уровне 8,6%. Дефицит госбюджета в 2017 году прогнозируется на уровне 3% ВВП, в 2018 - 2,5%.
В интервью ZN.UA министр финансов Александр Данилюк заявил, что госбюджет на 2017 год будет максимально реалистичным, а "верстать" его планируют исходя из доходной части, а не подгонять под расходы.ZN.UA