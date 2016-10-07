Президент подписал закон, стимулирующий производство вина в Украине

Украинских виноделов избавили от необходимости платить полмиллиона гривень за лицензию для того, чтобы начать продажу своей продукции.
Президент Петр Порошенко подписал изменения в закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий". Вышеуказанный закон отменяет норму, согласно которой производители вина должны были платить 500 тыс. грн за сертификацию для оптовой торговли.
Свою подпись под документом глава государства поставил в ходе посещения одного из виноградников в Одесской области, куда он прибыл с рабочей поездкой в пятницу, 7 октября.
"Украинский винодел больше не обязан платить эти деньги за сертификацию ... Этот закон открывает путь для украинских виноделов", - подчеркнул президент.
Положения закона, в частности, определяют, что субъект хозяйствования, который получил лицензию на производство алкогольных напитков (вин виноградных, плодово-ягодных или напитков медовых) производит их из виноматериалов исключительно собственного производства и имеет право осуществлять оптовую торговлю без получения отдельной лицензии на оптовую торговлю.
Порошенко напомнил, что до последнего времени эта отрасль была зарегулирована – существовали многочисленные преграды для виноградарей и виноделов.ZN.UA