Президент подписал закон, стимулирующий производство вина в Украине

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Украинских виноделов избавили от необходимости платить полмиллиона гривень за лицензию для того, чтобы начать продажу своей продукции.

Украинских виноделов избавили от необходимости платить деньги за сертификацию Андрей Товстыженко, ZN.UA

Президент Петр Порошенко подписал изменения в закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий". Вышеуказанный закон отменяет норму, согласно которой производители вина должны были платить 500 тыс. грн за сертификацию для оптовой торговли.

Свою подпись под документом глава государства поставил в ходе посещения одного из виноградников в Одесской области, куда он прибыл с рабочей поездкой в пятницу, 7 октября.

"Украинский винодел больше не обязан платить эти деньги за сертификацию ... Этот закон открывает путь для украинских виноделов", - подчеркнул президент.

Положения закона, в частности, определяют, что субъект хозяйствования, который получил лицензию на производство алкогольных напитков (вин виноградных, плодово-ягодных или напитков медовых) производит их из виноматериалов исключительно собственного производства и имеет право осуществлять оптовую торговлю без получения отдельной лицензии на оптовую торговлю.

Порошенко напомнил, что до последнего времени эта отрасль была зарегулирована – существовали многочисленные преграды для виноградарей и виноделов.