Премьер считает необходимым снизить ренту на добычу газа до 12% с 2018 года

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Это одно из условий для наращивания добычи газа.

Правительство планирует стимулировать добычу газа futuroquotidiano.com Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает необходимым с 2018 года снизить ренту на добычу природного газа до единого уровня - 12%, заявил он с парламентской трибуны.

"Недавно на встрече с фракцией "БПП" мы обсуждали вопрос создания благоприятных условий для наращивания добычи газа. Таких условий есть два, наиболее критичных: наконец, нужно с 2018 года понизить ренту на добычу газа и ввести единую ренту на уровне 12%. Считаю, что такой подход может быть приемлемым, мы сможем ускорить добычу. И второй подход – дерегуляция", - премьер.

Как сообщалось, в настоящее время рента при добыче газа установлена на уровне 14-29%, в зависимости от глубины скважины.

В конце 2016 года парламент отклонил законопроект о снижении ренты до 12%.

Напомним, что, утверждая Государственный бюджет Украины на 2017 год, депутаты одобрили значительное снижение ренты на добычу нефти, однако отказались поддержать стимулирующую ренту в 12% для добычи газа на новых скважинах, необходимую для развития отрасли.

В декабре Рада приняла в первом чтении законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, предусматривающий уменьшение размера рентной платы за добычу полезных ископаемых.

Напомним, 1 ноября Рада предварительно одобрила передачу 5% ренты с добычи нефти и газа в местные бюджеты. В госбюджет предлагается направлять 95% ренты от добычи углеводородов, остаток – делить между местными бюджетами различных уровней.