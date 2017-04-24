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Предправления "Райффайзен Банка" хочет возглавить НБУ

24 апреля в 12:13

Владимир Лавренчук готов заменить Гонтареву после ее ухода.

Нацбанк Украины
Количество желающих на пост главы НБУ увеличивается
Нацбанк Украины/Facebook
Председатель правления "Райффайзен Банка Аваль" Владимир Лавренчук готов возглавить Национальный банк Украины после ухода Валерии Гонтаревой. Об этом он сообщил в интервью KyivPost.

На вопрос о том, интересно ли ему стать новым председателем НБУ после того, как Гонтарева уйдет в отставку, он ответил: "Ответ "да", когда придет время".

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Напомним, что глава Нацбанка Валерия Гонтарева подала в отставку.

Сообщалось, что одним из основных фигур, рассматриваемых на пост главы НБУ, является Сергей Тигипко. По данным ZN.UA, последнее время он весьма близок к Петру Порошенко и глубоко посвящен в коммерческую деятельность президента.

Ранее также Арсения Яценюка называли одним из претендентов на место главы Нацбанка. Однако позже бывший премьер-министр  Яценюк заявил, что не собирается снова возглавлять Нацбанк.

По материалам: Kyivpost
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Тэги Гонтарева Нацбанк Яценюк Тигипко
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