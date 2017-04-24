Предправления "Райффайзен Банка" хочет возглавить НБУ

Владимир Лавренчук готов заменить Гонтареву после ее ухода.

Количество желающих на пост главы НБУ увеличивается Нацбанк Украины/Facebook

Председатель правленияВладимир Лавренчук готов возглавить Национальный банк Украины после ухода Валерии Гонтаревой. Об этом он сообщил в интервью KyivPost На вопрос о том, интересно ли ему стать новым председателем НБУ после того, как Гонтарева уйдет в отставку, он ответил: "Ответ "да", когда придет время".

Напомним, что глава Нацбанка Валерия Гонтарева подала в отставку.

Сообщалось, что одним из основных фигур, рассматриваемых на пост главы НБУ, является Сергей Тигипко. По данным ZN.UA, последнее время он весьма близок к Петру Порошенко и глубоко посвящен в коммерческую деятельность президента.

Ранее также Арсения Яценюка называли одним из претендентов на место главы Нацбанка. Однако позже бывший премьер-министр Яценюк заявил, что не собирается снова возглавлять Нацбанк.