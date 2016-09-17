Правительство заложило в проект бюджета-2017 средства, конфискованные у окружения Януковича

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Сумма средств со спецконфискации составляет $ 1,5 млрд.

Кабмин заложил в проект госбюджета-2017 средства от спецконфискации активов Януковича и его окружения на $ 1,5 млрд telegraf.com.ua

проект государственного бюджета на 2017 год заложены средства со спецконфискации ,5 млрд бывших высокопоставленных чиновников, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман

"Да, мы планируем в следующем году получить средства, которые были незаконно украдены у украинских граждан и сейчас арестованы, и планируем консолидировать их в бюджет Украины на 2017 год", - сказал он журналистам в рамках 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Мир, Европа и Украина: штормы перемен".

По словам премьера, в отношении этих средств имеется два варианта: средства будут либо выведены, либо возвращены в государственный бюджет, откуда и были украдены.

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15 сентября Кабинет министров на заседании одобрил проект государственного бюджета на 2017 год. В этот же день проект госбюджета был весен в Верховную Раду.

Ранее Кабмин утвердил бюджетную резолюцию-2017, в которой заложен рост ВВП на 3% (номинальный ВВП — 2,574 трлн грн), инфляция 8,1% и курс 27,2 грн/$. Безработица в 2017 году прогнозируется на уровне 8,6%. Дефицит госбюджета в 2017 году прогнозируется на уровне 3% ВВП, в 2018 - 2,5%.

В интервью ZN.UA министр финансов Александр Данилюк заявил, что госбюджет на 2017 год будет максимально реалистичным, а "верстать" его планируют исходя из доходной части, а не подгонять под расходы.