Правительство введет режим возмещения НДС для отдельных агропроизводителей

Кабмин планирует выделить на "псевдоспецрежим НДС" 4 млрд грн, половину из которых получат крупнейшие украинские птицеводы.

В 2017 году крупнейшие агропроизводители могут рассчитывать на компенсацию НДС Фото-коллаж ZN.UA

Некоторые агропроизводители смогут претендовать на возвратв 2017 году, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой.

Как сообщает "ЛІГА.net", министерство рассматривает вариант "квазиаккумуляции" НДС отдельным предприятиям агросектора.

"В последней переговорной позиции министерства одно из направлений - квазиаккумуляция для предоставления поддержки отдельно сельхозпроизводителям - плательщикам НДС, которые занимаются животноводством, выращиванием фруктов, ягод, овощей", – заявил он.

Согласно предложенному правительством механизму, суммы для оплаты НДС, которые должны быть уплачены производителями, будут выплачиваться в качестве прямой поддержки государства.

Кутовой отметил, что поскольку в 2015 году аграрии уплатили в бюджет 3,6 млрд грн НДС, министерство рассчитывает, что сумма возмещения в 2017 году не превысит 4 млрд грн.

"Мы берем в расчет 4 млрд грн, надеемся, что хватит. Фактически, спецрежима в названии нет. Но позиция такая, чтобы финансовых потерь у производителей не было", - говорит он.

По словам Кутового, половина этой суммы направят на поддержку крупнейших производителей птицы. Отмечается, что абсолютные лидеры в производстве курятины и яиц в Украине – "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка и "Авангард" Олега Бахматюка.

Ранее лидер Аграрной партии, доктор экономики в области стратегического менеджмента Виталий Скоцик в своей статье для ZN.UA писал, что реализация программ поддержки украинского агросектора, заложенных в госбюджете на 2017 год, вызывает сомнения, поскольку необходимых для них средств у страны попросту нет.

По его словам, появление данных средств зависит от роста экономики, однако ожидать его не приходится, в том числе и потому, что Кабмин решил упразднить специальный стимулирующий режим администрирования НДС для агропроизводителей, заменив его системой прямых дотаций.

В марте Юлия Самаева в статье для ZN.UA писала, что с начала года в парламенте было зарегистрировано 11 законопроектов, возвращающих аграриям НДС-льготы, отмененные с 1 января 2016 года. При этом отмена налоговых преференций для АПК является одним из требований МВФ, требующего равенства всех налогоплательщиков.

Подробнее о проблемах правительственной программы поддержки украинского АПК и целесообразности возвращения аграриям НДС-льгот читайте в статье Виталия Скоцика "Виртуальное содействие аграриям в бюджете-2017 провоцирует падение экономики" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".