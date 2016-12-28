Правительство утвердило размер минимальной академической стипендии

Для отдельных специальностей уровень стипендий будет выше.

Минимальная стипендия составит 1100 грн с 1 января 2017 года Pedosenko4erri / Depositphotos

Кабинет министров Украины утвердил размер минимальной академческой стипендии на уровне 1100 гривень, а размер повышенной стипендии – 1 600 гривень в 2017 году.

Заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец заявил, что основой для формирования рейтинга, согласного которого выплачивают стипендию, будет успеваемость студентов, также могут быть другие показатели, передает "Радіо Свобода".

Он подчеркнул, что для отдельных специальностей уровень стипендий будет выше, в частности для учителей математики, информатики, естественных наук, некоторых инженерных специальностей (горное и нефтегазового дела) -1400 гривень, а повышенная – 2360 гривень.

Решение приняли с условием дальнейшей доработки.

Ранее стало известно, что Министерство образования изменит критерии для выплаты стипендий студентам ВУЗов.

В проекте бюджета на 2017 год на стипендиальный фонд увеличен на 10% - до 5,8 миллиардов гривень.

Ранее министр образования поддержала отмену стипендий для троечников. По ее словам, стипендии будут получать только те, кто хорошо учится, а также дети из малообеспеченных семей.