Правительство Украины повысило минимальные цены на алкоголь

Под Новый год шампанское будет стоить в магазинах не менее 70 грн, коньяк 105 грн, водка – 70 грн.

Бутылка водки будет стоить 70 грн, решило правительство Гройсмана Василий Артюшенко, ZN.UA

Украины повысил минимальные оптовые и розничные цены на алкогольные напитки. Постановление от 9 ноября 2016 года № 828 вступает в силу через десять дней после его опубликования.

Согласно документу, минимальная розничная цена пол-литровой бутылки водки вырастет на 27,1% - с 54,90 грн до 69,78 грн.

Минимальная цена 40-градусного коньяка (бренди) "три звезды" составит 104,9 грн, "четыре звезды" - 109,9 грн, "пять звезд" - 119,9 грн.

Минимальные цены на вина натуральные повышаются на 22% - до 33 грн за бутылку 0,7 л, на крепленые вина и вермуты – на 55,6%, до 42 грн, на шампанское за бутылку 0,7 л – на 40%, до 69,9 грн.

В правительстве обосновывают повышение минимальных цен тем, что "введенный в сентябре 2015 года размер минимальных цен не соответствовал реальным затратам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков", поскольку увеличились ставки акцизного сбора, а также цены на спирт.

Согласно данным Всемирной организации охраны здоровья за 2014 год, украинцы стали шестыми в мире по употреблению алкоголя. Первое место в списке занимает Беларусь.