Правительство предложило увеличить расходы на администрацию президента в 1,5 раза

Расходы на Верховную Раду вырастут на 10%, на Кабмин – на 30%, на администрацию президента – на 50%.

Правительство Гройсмана задумало сделать подарок президенту и себе, а Верховной Раде ничего не дарить Василий Артюшенко, ZN.UA

предлагает увеличить в 2017 году расходы на администрацию президента Украины из общего фонда госбюджета на 50% - с 453 млн грн до 665 млн грн.

Такие данные содержатся в проекте государственного бюджета (проект №5000), обнародованном на сайте Верховной Рады (приложение №3).

При этом в целом расходы на Государственное управление делами (из общего фонда госбюджета) должны вырасти на 30% - с 1 млрд 168 млн до 1 млрд 469 млн грн. Из специального фонда госбюджета также предусмотрено финансирование в 227 млн грн.

Увеличение на аппарат Кабинета министров (из общего фонда) предусмотрено на 30% - с 323 млн грн до 423 млн грн, т.е. ровно на 100 млн грн.

Рост расходов на Верховную Раду будет минимальным, всего 10% - с 935 млн грн до 984 млн грн (из общего фонда).

Напомним, что правительство подало в Верховную Раду проект госбюджета-2017 с доходами общего фонда 654 млрд грн и расходами 720 млрд грн. На 2016 год доходы предусмотрены в сумме 570 млрд грн, расходы – 640 млрд грн. Таким образом, планируется, что доходы вырастут на 14,7%, расходы – на 12,5%.