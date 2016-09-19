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Правительство предложило увеличить расходы на администрацию президента в 1,5 раза

19 сентября в 12:59

Расходы на Верховную Раду вырастут на 10%, на Кабмин – на 30%, на администрацию президента – на 50%.

Гройсман в Раде
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Василий Артюшенко, ZN.UA
Кабинет министров предлагает увеличить в 2017 году расходы на администрацию президента Украины из общего фонда госбюджета на 50% - с 453 млн грн до 665 млн грн.

Такие данные содержатся в проекте государственного бюджета (проект №5000), обнародованном на сайте Верховной Рады (приложение №3).

При этом в целом расходы на Государственное управление делами (из общего фонда госбюджета) должны вырасти на 30% - с 1 млрд 168 млн до 1 млрд 469 млн грн. Из специального фонда госбюджета также предусмотрено финансирование в 227 млн грн.

Увеличение на аппарат Кабинета министров (из общего фонда) предусмотрено на 30% - с 323 млн грн до 423 млн грн, т.е. ровно на 100 млн грн.

Рост расходов на Верховную Раду будет минимальным, всего 10% - с 935 млн грн до 984 млн грн (из общего фонда).

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Напомним, что правительство подало в Верховную Раду проект госбюджета-2017 с доходами общего фонда 654 млрд грн и расходами 720 млрд грн. На 2016 год доходы предусмотрены в сумме 570 млрд грн, расходы – 640 млрд грн. Таким образом, планируется, что доходы вырастут на 14,7%, расходы – на 12,5%.

По материалам: ZN.UA
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Тэги расходы Рада доходы президент
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2 комментария
  • Sergey Zateev Сегодня, 13:29 А пики не луснуть? Чи не потрібно спитати у працедвців і платників (народу)? Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Евгений Буравлев Сегодня, 13:14 Українська бізнес-влада одновимірна, проста як тьотя Песя на бердичівському євбазі. Населенню усе за "європейськими стандартами". А це тарифи, продукти, у т.ч. алкоголь та тютюн, різні державні послуги тощо. А от будучі при владі, тобто при своєму бізнесі, якщо потрібні кошти на АП, то будь ласка. Окрім того, зарплати, пенсії, соцвиплати, пільги собі в першу чергу, а от населенню за остатковим приниципом. Як каже тьотя Песя, а про здачу я забула. Ответить Цитировать Пожаловаться
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