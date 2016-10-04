Правительство предложило дополнительно выделить 1,5 млрд грн на зарплаты чиновникам

Вместе с увеличением расходов на зарплату военным и полицейским правительство подало увеличение расходов на чиновников.

Гройсман решил вместе с армией профинансировать и чиновников Правительственный портал

Кабинет министров предлагает внести изменения в закон о государственном бюджете Украины на 2016 год. Законопроект № 5217 зарегистрирован в Верховной Раде.

Законопроект предусматривает увеличение расходов на оборону и безопасность в сумме 7,1 млрд грн, из них на денежное обеспечение – 6,3 млрд грн.

В частности, дополнительные расходы предусмотрены для Минобороны в сумме 3,8 млрд грн, Национальной полиции – 2 млрд грн (с учетом перераспределения в системе органов МВД), администрации Госпогранслужбы – 964 млн грн, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям – 50 млн грн, Главного управления разведки Минобороны – 175 млн грн, СБУ– 129 млн грн, Управления госохраны – 51 млн грн, Госспецтрансслужбы – 5,4 млн грн.

Также предлагается увеличить расходы на оплату труда работников центральных органов исполнительной власти, местных государственных администраций и иностранных дипломатических учреждений Украины на 1,5 млрд грн.

Кроме того, предлагается увеличить расходы Минрегиона по бюджетной программе "Государственный фонд регионального развития" на сумму 950 млн грн.

По бюджетной программе "Государственная поддержка угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции" предусматривается увеличить расходы на 420 млн грн "для финансового сбалансирования угольной отрасли и недопущения социальных взрывов среди шахтеров".

Увеличение расходов госбюджета предлагается обеспечить за счет замораживания 1,16 млрд грн на счетах Казначейства средств местных бюджетов населенных пунктов оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Также источником увеличения расходов предлагается экономия бюджетных средств по выполнению долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством или под государственные гарантии (6,1 млрд грн), обслуживание государственного долга (2,4 млрд грн) и сокращение других непервоочередных расходов других главных распорядителей средств преимущественно капитального характера (0,4 млрд грн).

Напомним, что 28 сентября СНБО поддержал решение Кабмина о внесении изменений в госбюджет-2016 для увеличения финансирования силовых структур.

15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект госбюджета на 2017 год. Правительство предлагает повысить в 2017 году минимальные зарплаты и пенсии на 10%, расходы на Кабинет министров – на 30%, на Генеральную прокуратуру – на 40%, на администрацию президента – на 50%.