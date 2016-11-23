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Правительство подняло зарплаты бюджетникам

23 ноября в 19:11

Ставка работника первого тарифного разряда вырастет до 1335 грн. Также повышаются должностные оклады всем категориям работников бюджетной сферы.

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Зарплаты бюджетников с 1 декабря вырастут на 12,7%
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Кабинет министров своим постановлением повысил с 1 декабря должностные оклады работников бюджетной в связи с увеличением с этой даты минимальной заработной платы с 1450 до 1600 грн.

Постановлением предусмотрено повышение ставки работника первого тарифного разряда Единой тарифной сетки на 150 грн (на 12,7%) до 1335 грн. При этом сохраняется действующий денежный разрыв между минимальной заработной платой и тарифной ставкой работника первого тарифного разряда ЕТС в сумме 265 грн.

В соответствии с ростом оклада работника первого тарифного разряда ЕТС и тарифных коэффициентов по разрядам ЕТС повышаются должностные оклады всем категориям работников бюджетной сферы с соблюдением межквалификационных (междолжностных) соотношений в оплате труда.

Кроме того, постановлением предусмотрено установление дифференциации размеров должностных окладов работников 1-3 тарифных разрядов ЕТС (на 5-10 грн).

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3 ноября Кабмин одобрил доработанный проект бюджета на 2017 год, предусматривающий увеличение минимальной зарплаты в два раза до 3,2 тыс. грн.

Подробнее о повышении минимальной зарплаты читайте в материале Марианны Онуфрик "Повышение минимальной зарплаты: откуда деньги?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги тарифы бюджет зарплата
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2 комментария
  • Евгений Буравлев Сегодня, 19:35 Населення країни друге у світі по бідноті! Оце світова оцінка здібностей української влади, котра загнала тарифно-субсидійною політикою та своєю безмежною жадібність економіку країни у безвихідь. А на фоні цього, шокуючі увесь світ декларації провладних чиновників. Невже не зрозуміло можновладцям, що їх час закінчується і скоро їм відповідати. А прощення їм не буде! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Александр Петров Сегодня, 19:25 Йо--майо!!! Вот теперь наконец-то достойно отмечу Новый год!!! Ответить Цитировать Пожаловаться
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