Правительство подняло зарплаты бюджетникам

Ставка работника первого тарифного разряда вырастет до 1335 грн. Также повышаются должностные оклады всем категориям работников бюджетной сферы.
Постановлением предусмотрено повышение ставки работника первого тарифного разряда Единой тарифной сетки на 150 грн (на 12,7%) до 1335 грн. При этом сохраняется действующий денежный разрыв между минимальной заработной платой и тарифной ставкой работника первого тарифного разряда ЕТС в сумме 265 грн.
В соответствии с ростом оклада работника первого тарифного разряда ЕТС и тарифных коэффициентов по разрядам ЕТС повышаются должностные оклады всем категориям работников бюджетной сферы с соблюдением межквалификационных (междолжностных) соотношений в оплате труда.
Кроме того, постановлением предусмотрено установление дифференциации размеров должностных окладов работников 1-3 тарифных разрядов ЕТС (на 5-10 грн).
3 ноября Кабмин одобрил доработанный проект бюджета на 2017 год, предусматривающий увеличение минимальной зарплаты в два раза до 3,2 тыс. грн.
Подробнее о повышении минимальной зарплаты читайте в материале Марианны Онуфрик "Повышение минимальной зарплаты: откуда деньги?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA