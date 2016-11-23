Правительство подняло зарплаты бюджетникам

Ставка работника первого тарифного разряда вырастет до 1335 грн. Также повышаются должностные оклады всем категориям работников бюджетной сферы.

Зарплаты бюджетников с 1 декабря вырастут на 12,7% Андрей Товстыженко, ZN.UA

Кабинет министров своим постановлением повысил с 1 декабря должностные оклады работников бюджетной в связи с увеличением с этой даты минимальной заработной платы с 1450 до 1600 грн.

Постановлением предусмотрено повышение ставки работника первого тарифного разряда Единой тарифной сетки на 150 грн (на 12,7%) до 1335 грн. При этом сохраняется действующий денежный разрыв между минимальной заработной платой и тарифной ставкой работника первого тарифного разряда ЕТС в сумме 265 грн.

В соответствии с ростом оклада работника первого тарифного разряда ЕТС и тарифных коэффициентов по разрядам ЕТС повышаются должностные оклады всем категориям работников бюджетной сферы с соблюдением межквалификационных (междолжностных) соотношений в оплате труда.

Кроме того, постановлением предусмотрено установление дифференциации размеров должностных окладов работников 1-3 тарифных разрядов ЕТС (на 5-10 грн).

3 ноября Кабмин одобрил доработанный проект бюджета на 2017 год, предусматривающий увеличение минимальной зарплаты в два раза до 3,2 тыс. грн.

Подробнее о повышении минимальной зарплаты читайте в материале Марианны Онуфрик "Повышение минимальной зарплаты: откуда деньги?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".