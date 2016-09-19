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Правительство планирует продать в 2017 году имущества на 17,1 млрд грн

19 сентября в 12:08

Как и в 2016 году, правительство рассчитывает на поступление от приватизации 17,1 млрд грн.

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В правительстве снова взяли цифру для госбюджета с потолка
Нацбанк Украины/Facebook
Кабинет министр заложил в проект государственного бюджета на 2017 год доходы от приватизации государственного имущества на сумму 17,1 млрд грн.

Такие данные содержатся в документе (проект №5000), обнародованном на сайте Верховной Рады.

Напомним, что точно такая же цифра (17,1 млрд грн) содержится в государственном бюджете на текущий, 2016 год. При этом поступления в государственный бюджет Украины от приватизации за январь-август 2016 года составили 60,3 млн грн.

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По данным опроса социологической группы "Рейтинг", украинцы в целом выступают против приватизации государственных предприятий. Отвечая на вопрос о судьбе оставшихся в госсобственности 4 тысяч предприятий, 49% респондентов ответили, что они должны оставаться государственными компаниями, еще 30% согласны продать только часть из них, но большинство оставить в госсобственности, 12% согласны продать большинство остатков госсобственности, а 1% готовы продать все госимущество.

По материалам: ZN.UA
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Тэги государство приватизация
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