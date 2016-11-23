Правительство отменит 360 регулятивных актов

Отмена регулятивных актов коснется тех сфер, в которых такое излишнее регулирование сдерживает развитие бизнеса.

Гройсман будет отменять регулятивные акты пачками Урядовий портал

Кабинет министров Украины на своем заседании отменит нормативно-правовых актов 360 актов, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Сегодня пример решения, которое позволит нам продвинуться в рейтинге легкости ведения бизнеса на 10 позиций", – сказал он, открывая заседание Кабинета министров.

Глава правительства подчеркнул, что это будет касаться всех сфер, в которых такое излишнее регулирование сдерживает развитие бизнеса и создает коррупционные риски.

"Мы будем все пачками отменять, а если министерство хочет какую-то регуляцию оставить, то пусть с трибуны это объяснит", – заявил Гройсман.

В декабре 2014 года Айварас Абромавичус, который тогда возглавлял Министерство экономического развития и торговли, заявил, что все традиционные надзорные органы будут в прямом смысле доказывать целесообразность своего существования. "Если они не смогут доказать это - их деятельность будет прекращена", - подчеркнул Абромавичус. Он назвал это принципом "регуляторной гильотины". Однако уже в ноябре 2015 года министр отказался от этого принципа.