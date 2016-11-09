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Правительство одобрило создание новой компании-оператора ГТС Украины

9 ноября в 14:15

Рабочая группа при правительстве пересмотрела план реструктуризации "Нафтогаза".

ГТС
Украинскую ГТС отдадут в управление новой компании
gazprom.ru

Кабинет министров одобрил создание новой компании-оператора украинской газотранспортной системы, а именно - акционерного общества (ПАО) "Магистральные газопроводы Украины". Решение принято на заседании в среду, 9 ноября.

Госпакет в 100% акций компании принадлежит государству. Новая структура создается для того, чтобы вывести деятельность по транспортировке газа согласно правилам Третьего энергопакета ЕС, сообщил журналистам министр энергетики Игорь Насалик.

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Как писало ранее ZN.UA, две европейские компании готовы взять в управление украинские магистральные газопроводы. Газовые компании из Италии и Словакии прислали коммерческие предложения с условиями своей деятельности в качестве оператора украинской ГТС. Для сотрудничества с ними придется выделить в отдельную структуру магистральные газопроводы.

По материалам: ZN.UA
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