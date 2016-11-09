Правительство одобрило создание новой компании-оператора ГТС Украины

Рабочая группа при правительстве пересмотрела план реструктуризации "Нафтогаза".

Украинскую ГТС отдадут в управление новой компании gazprom.ru

Кабинет министров одобрил создание новой компании-оператора украинской газотранспортной системы, а именно - акционерного общества (ПАО) "Магистральные газопроводы Украины". Решение принято на заседании в среду, 9 ноября.

Госпакет в 100% акций компании принадлежит государству. Новая структура создается для того, чтобы вывести деятельность по транспортировке газа согласно правилам Третьего энергопакета ЕС, сообщил журналистам министр энергетики Игорь Насалик.

Как писало ранее ZN.UA, две европейские компании готовы взять в управление украинские магистральные газопроводы. Газовые компании из Италии и Словакии прислали коммерческие предложения с условиями своей деятельности в качестве оператора украинской ГТС. Для сотрудничества с ними придется выделить в отдельную структуру магистральные газопроводы.