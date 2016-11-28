Правительство добивается отмены судебных решений о повышении прожиточного минимума

Новое судебное заседание по делу о пересмотре потребительской корзины состоится во вторник.

В Кабмине делают все, чтобы судебные решения о необходимости пересмотра прожиточного минимума признали незаконными Андрей Товстыженко, ZN.UA

Высший административный суд Украины рассмотрит кассационную жалобуна судебные решения, которые обязывают его пересмотреть потребительскую корзину и размер прожиточного минимума в Украине.

Как сообщает руководитель проекта "Открытый суд" Станислав Батрин, по иску которого Кабмин ранее в судебном порядке обязали пересмотреть размер прожиточного минимума, очередное заседание по делу состоится во вторник, 29 ноября.

Как отмечает Батрин, во исполнение судебных решений Кабмин впервые за 15 лет пересмотрел "потребительскую корзину" и прожиточный минимум в Украине, а также задекларировал увеличение в новом году минимальной зарплаты до суммы в 3200 грн, но сейчас пытается оспорить данные достижения в суде.

"Тем самым, с одной стороны правительство делает пиар относительно повышения стандартов жизни населения, а с другого – пытается через суд отменить эти же достижения", – подчеркивает он.

Відкритий Суд

Напомним, на протяжении 2015 года Станислав Батрин выиграл два судебных дела против правительства Украины о пересмотре прожиточного минимума в суде первой и апелляционной инстанции. Не смотря на то, что решение вступило в законную силу и подлежит исполнению, правительство подало кассационную жалобу в Высший административный суд и просило остановить просмотр прожиточного минимума в Украине. Однако, и суд кассационной инстанции отказал Кабинету Министров Украины в удовлетворении такого ходатайства. Сейчас решение суда подлежит принудительному исполнению.