Повышение ставки ФРС может сократить приток в Украину иностранных инвестиций – экономист

В НБУ ожидают роста дефицита текущего счета до 2,9 млрд долларов.

Изменение ставки ФРС ударит по сырьевым экономикам Коллаж ZN.UA

Повышение процентной ставки американской ФРС до 0,75% может ударить по украинской экономике, сократив бизнесу и банкам доступ к иностранным инвестициям и кредитам.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет экономист Сергей Кораблин. По его словам, изменение ставки будет иметь негативные последствия для сырьевых экономик со спекулятивными рейтингами, к числу которых относится и экономика Украины.

"Повышение ставки ФРС и ожидание ее дальнейшего роста будут способствовать переориентации глобальных потоков капитала на США. Для сырьевых экономик со спекулятивными рейтингами, к числу которых относится и наша, это означает лишь одно – еще меньше иностранных инвестиций и кредитов", - говорится в статье.

Кораблин указывает, что сегодня доступ украинского бизнеса и банковского сектора и без того сведен к минимуму, а дефецит текущего счета, согласно прогнозам НБУ, в 2017 году возрастет до 2,9 млрд долларов.

Автор отмечает, что рост глобального спроса на доллар неизменно влечет за собой падение цен на экспортируемое Украиной сырье.

Напомним, ФРС по итогам декабрьского заседания 14 декабря впервые в 2016 году повысила базовую процентную ставку - до 0,5-0,75% с предыдущего значения в 0,25-0,5%.

После этого, курс доллара по отношению к мировым валютам обновил максимум за последние тринадцать лет (по сравнению с показателем 2003 года). Повышение произошло на фоне планов Федеральной резервной системы США еще трижды повысить процентную ставку в 2017 году.

Подробнее о перспективах украинской банковской системы в 2017 году читайте в статье Сергея Кораблина "Старая картина в новогоднем интерьере" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".