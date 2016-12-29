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Повышение ставки ФРС может сократить приток в Украину иностранных инвестиций – экономист

29 декабря в 09:32

В НБУ ожидают роста дефицита текущего счета до 2,9 млрд долларов.

ФРС
Изменение ставки ФРС ударит по сырьевым экономикам
Коллаж ZN.UA
Повышение процентной ставки американской ФРС до 0,75% может ударить по украинской экономике, сократив бизнесу и банкам доступ к иностранным инвестициям и кредитам.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет экономист Сергей Кораблин. По его словам, изменение ставки будет иметь негативные последствия для сырьевых экономик со спекулятивными рейтингами, к числу которых относится и экономика Украины.

"Повышение ставки ФРС и ожидание ее дальнейшего роста будут способствовать переориентации глобальных потоков капитала на США. Для сырьевых экономик со спекулятивными рейтингами, к числу которых относится и наша, это означает лишь одно – еще меньше иностранных инвестиций и кредитов", - говорится в статье.

Кораблин указывает, что  сегодня доступ украинского бизнеса и банковского сектора и без того сведен к минимуму, а дефецит текущего счета, согласно прогнозам НБУ, в 2017 году возрастет до 2,9 млрд долларов.

Автор отмечает, что рост глобального спроса на доллар неизменно влечет за собой падение цен на экспортируемое Украиной сырье.

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Напомним,  ФРС по итогам декабрьского заседания 14 декабря впервые в 2016 году повысила базовую процентную ставку - до 0,5-0,75% с предыдущего значения в 0,25-0,5%.

После этого, курс доллара по отношению к мировым валютам обновил максимум за последние тринадцать лет (по сравнению с показателем 2003 года). Повышение произошло на фоне планов Федеральной резервной системы США еще трижды повысить процентную ставку в 2017 году.

Подробнее о перспективах украинской банковской системы в 2017 году читайте в статье Сергея Кораблина "Старая картина в новогоднем интерьере" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина экономика ФРС
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