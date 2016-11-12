Повышение рейтинга Fitch поможет Украине привлекать более выгодное финансирование на глобальных рынках - Данилюк

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Министр финансов считает, что международное сообщество увидело улучшение финансовой ситуации в Украине.

Данилюк считает, что в мире разглядели результаты "наших реформ" Пресс-служба Кабмина Украины

Министр финансов Украины Александр Данилюк прокомментировал сообщение рейтингового агентства Fitch о повышении рейтинга Украины.

По его словам, новый рейтинговый уровень "означает, что международное сообщество видит и признает улучшение финансовой ситуации в Украине, которое произошло в результате наших реформ", сообщил министр на своей странице в сети Facebook.

По словам Данилюка, теперь Украина сможет "привлекать финансирование на более выгодных условиях на глобальных рынках и быстрее развиваться. Это касается как государства, так и бизнеса".

Как сообщалось, 11 ноября международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах с "CCC"(возможен дефолт) до уровня "B-" (существенно недостаточный уровень кредитоспособности), прогноз стабильный.

В мае 2016 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило на уровне "ССС" долгосрочный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах. "Подтверждение рейтингов отражает отсутствие прогресса в программе реформ, необходимых для разблокирования донорской поддержки, которое усугубилось политической грызней (political wrangling)", - говорилось в пресс-релизе агентства.