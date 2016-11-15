Повторное проведение скандального тендера в порту "Южный" через ProZorro не будет честным - эксперты

Чиновники разработали множество схем, позволяющих обходить даже систему ProZorro, считает Игорь Тыныныка, директор украинского представительства "Ван Оорд".

Эксперты Transparency International считают, что отмененный тендер на дноуглубление подходного канала и причалов 5 и 6 в порту "Южный" был непрозрачным, а повторное его проведение через систему ProZorro минимизирует риск манипулирования, сообщают " Українські новини ".

"Очень важно, чтобы эту открытую и доступную информацию анализировали. Тендер будет под пристальным контролем общественности, контролирующих органов, бизнеса, политиков и заказчик вряд ли решится манипулировать", - заявил директор программы инновационных проектов Transparency International Виктор Нестуля.

Игорь Тыныныка, директор украинского представительства голландской компании в сфере дноуглубления "Ван Оорд" не верит в честный конкурс. По его словам, в порту "Южный" провести объективный и прозрачный тендер невозможно, поскольку чиновники разработали множество схем, позволяющих обходить даже систему ProZorro.

"Когда чиновники хотят получить выгоду себе, они точно так же через систему ProZorro самого дешевого претендента по надуманным причинам выбьют из конкурса, дисквалифицируют. И точно так же выберут победителем самого дорогого участника. Будет все тоже самое", сказал Тыныныка.

Эксперт напомнил, что весной текущего года чиновники порта "Южный" уже продемонстрировали одну из методик, как обойти систему ProZorro. В тендере по закупке проектных услуг, порт дисквалифицировал оптом 12 участников, "назначив" победителем компанию, которая даже не предоставляла заявку на конкурс.

"Тендерные предложения предоставило аж 16 участников, почти все торговались на аукционе. Цены были очень привлекательны - самая низкая давала экономию в 58%. Но уже на следующий день после аукциона 12 участников с лучшими ценовыми предложениями были дисквалифицированы одной общей отпиской", - прокомментировал итоги конкурса замминистра экономиразвития Максим Нефедов.

По словам Игоря Тыныныки, голландская компания "Ван Оорд" скорее всего не станет принимать участие в повторном тендере на дноуглубление в порту "Южный". При этом, эксперт уверен, что победитель первого конкурса, отмененного Антимонопольным комитетом, - компания "Ян Де Нул Украина" обязательно будет среди участников и ее, как и прежде, "продвинут" в победители.

"Я думаю, что "Ян Де Нул" будет принимать участие. Это все те же люди. Будет такой же коррупционный тендер. Ничего не поменяется", - резюмировал инвестор.

Напомним 21 октября премьер-министр Владимир Гройсман поручил отменить скандальный тендер в порту "Южный". Тендер стал предметом расследования со стороны Министерства инфраструктуры, правоохранительных органов, АМКУ, поскольку, предложение победителя компании "Ян Де Нул Украина" было самым дорогим среди всех предложенных. Причиной расследования также стало и то, что через 2 месяца после объявления конкурса, в "Ян Де Нул Украина" контрольный пакет акций (55%) был переуступлен двум оффшорным предприятиям с Кипра, а директором назначен помощник народного депутата Сергея Фаермарка ("Народный фронт"). 3 ноября Антимонопольный комитет отменил тендер.