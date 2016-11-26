Потребление сжиженного газа в Украине выросло на 64% за три года

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В 2017 году Украина войдет в десятку крупнейших мировых потребителей пропан-бутана на транспорте.

Украинские автолюбители отказываются от дорогого бензина в пользу дешевого пропан-бутана Autoua.net

Потребление сжиженного газа в Украине за минувшие три года выросла на 64%, а в по итогам 2016 года данный вид топлива по объему продаж в Украине обгонит бензин.

Об этом в статье для ZN.UA пишет директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн. Согласно данным его компании, за указанный период потребление газа выросло на 545 тысяч тонн.

"Лучшей иллюстрацией кризиса является динамика потребления. Основной удар принял на себя бензин: по сравнению с 2013 г. его потребление снизилось на 40%, или на 1,5 млн т. Но не все так прямолинейно. Обратим внимание на рост использования сжиженного газа — на 64%, или на 545 тыс. т. В результате в 2016 г. литров сжиженного газа будет продано больше, чем литров бензина, а сама Украина прочно войдет в десятку крупнейших мировых потребителей пропан-бутана на транспорте", – отмечает он.

Автор указывает, что сжиженный газ является дешевым заменителем бензина.

"В чем причина такой популярности пропан-бутана? Ответ один — цена. Так, если до 2014 г. стоимость газа составляла 56% от цены бензина А-95 на бензоколонках, то в период 2014–2016 гг. — уже 46%, а в отдельные периоды — и ниже 40%. Это, в свою очередь, стало следствием демонополизации рынка сжиженного газа, жестко контролируемого "семейными" структурами до 2014 г.

Ранее аналитик "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн писал, что объем безналоговой торговли сжиженным газом в Киеве по итогам первого полугодия 2016 года достиг 70% рынка.

Эксперты считают, что причиной убытков является растущая сеть нелегальных автомобильных газозаправочных пунктов, число которых, по оценкам экспертов и городской власти, может достигать 300 единиц, что значительно превышает количество легальных объектов газоснабжения. Причиной возникновения нелегальных АГП, при этом, является введение розничного акциза в 2015 году.

Подробнее о динамике развития топливного рынка Украины по итогам нынешнего года читайте в статье Сергея Куюна "Осенние "цыплята" топливного рынка" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".