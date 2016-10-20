Потребительские настроения украинцев ухудшились из-за роста тарифов в начале осени

Девальвационные процессы и ожидание роста тарифов на коммунальные услуги негативно повлияли на потребительские настроения населения.

В сентябре 2016 года потребительские настроения украинцев ухудшились: индекс потребительских настроений (ИПН) упал на 3,6 п. по сравнению с августовским показателем, установившись на отметке 50,1. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое ежемесячно осуществляет GfK Ukraine.

"Больше всего изменились девальвационные ожидания украинцев и индекс целесообразности крупных покупок", - отмечают аналитики компании.

В сентябре ожидания украинцев относительно возможного безработицы несколько улучшились: индекс ожидаемой динамики безработицы установился на отметке 144,9, что на 0,4 п. меньше показателя августа.

Вместе с тем вырос индекс инфляционных ожиданий: сентябрьский 190,7 на 3,9 п. выше августовского.

Сентябрьские ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вознесся на 11,6 п. ─ до значения 161.

"Девальвационные процессы и ожидание роста тарифов на коммунальные услуги негативно повлияли на потребительские настроения населения в сентябре 2016 года, особенно ослабли намерения относительно крупных покупок", ─ комментируют аналитики GfK Ukraine.