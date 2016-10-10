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Потенциальные покупатели потеряли интерес к Twitter - Bloomberg

10 октября в 12:05

Сейчас компания рассматривает продажу непрофильных активов.

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Поиск покупателей начался после того, как стоимость акций компании стала снижаться
Pixabay

Самые крупные потенциальные покупатели сервиса микро-блогов Twitter потеряли интерес к нему из-за давления со стороны своих инвесторов, сообщил источник Bloobmerg, близкий к переговорам.

"Теперь все (потенциальные покупатели) вряд сделают предложение о покупке сервиса. Руководство компании Twitter должно было встретиться в пятницу (7 октября - ред.) С консультантом по продаже, однако эту встречу отменили", - пишет издание, отмечая, что все возможные покупатели консультировалась с инвестбанками.

Поиск покупателей начался после того, как стоимость акций компании стала снижаться несколько кварталов подряд. Основатель сервиса Джек Дорси выступал против продажи, в то время как член совета директоров Эв Уильямс поддержал возможную продажу.

Сейчас Twitter рассматривает другие решения, такие как продажа непрофильных активов. По мнению обозревателей, компании нужно больше полагаться на стратегию своего потокового видео Perescope.

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Напомним, что информация о переговорах относительно продажи Twitter появилась в конце сентября. Тогда возможными претендентами на покупку социальной сети назывались Google, Salesforce и Disney. Кроме того, по данным издания TechCrunch, заинтересованность в покупке Twitter выразила также компания Verizon, несмотря на недавнюю покупку Yahoo!

По материалам: Bloomberg
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Тэги покупка Twitter переговоры
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