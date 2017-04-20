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Поступления в местные бюджеты в I квартале увеличились на 37,9%

20 апреля в 10:11

Поступления за три месяца составили 25,9% годового объема поступлений. 

экономика регионов, местные бюджеты децентрализация
Доходы местных бюджетов существенно выросли
Коллаж ZN.UA
Поступления в общий фонд местных бюджетов за I квартал составили 41,6 млрд грн, что на 37,9%, или на 11,4 млрд грн, больше показателя за аналогичный период предыдущего года. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов. 

Отмечается, что поступления за три месяца составили 25,9% годового объема поступлений, утвержденного местными советами. 

По состоянию на 1 апреля местные бюджеты получили 77 млрд грн трансфертов, что составляет 95,4% от запланированных на этот период объемов.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозировал, что доходы местных бюджетов в 2017 году вырастут на 25%.

Также сообщалось, что Кабинет министров утвердил постановление относительно Порядка зачисления акцизного налога с горючего в местные бюджеты.

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги поступление бюджет доходы налоги
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