Поступления в местные бюджеты в I квартале увеличились на 37,9%

Поступления за три месяца составили 25,9% годового объема поступлений.
Отмечается, что поступления за три месяца составили 25,9% годового объема поступлений, утвержденного местными советами.
По состоянию на 1 апреля местные бюджеты получили 77 млрд грн трансфертов, что составляет 95,4% от запланированных на этот период объемов.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозировал, что доходы местных бюджетов в 2017 году вырастут на 25%.
Также сообщалось, что Кабинет министров утвердил постановление относительно Порядка зачисления акцизного налога с горючего в местные бюджеты.