Постный борщ к концу апреля подорожал почти на треть

В целов в апреле цены на овощи для борща выросли в цене в среднем на 78,3%.

Овощи для борща растут в цене iveinternet.ru

В Украине продолжают дорожать овощи. До конца апреля постный борщ вырос в цене еще на 30,8%, сообщает "Украинская аграрная конфедерация" со ссылкой на данные Госстата.

В частности морковь подорожала на 57,6% (до 10,67 грн/кг), капуста - на 45% (до 9,64 грн/кг), лук - на 21,6% (до 6,42 грн/кг), свекла - на 15,4% (до 6,06 грн/кг), картофель - на 14,1% (до 7,78 грн/кг).

Подорожание, которое началось из-за влияния неблагоприятных погодных условий вкупе с сезонностью, достигло довольно значимого уровня - за месяц цены на традиционную пятерку овощей выросли в среднем на 78,3%. В частности, за апрель капуста подорожала на 137,4%, морковь - на 13,5%, лук - на 77,8%, свекла - на 44,9%, картофель - на 22,3%.

Но даже с учетом резкого скачка потребительские цены на многие овощи борщового набора пока отстают от прошлогодних на 10-15% (свекла подешевел почти на 40%). Исключением является только картофель, текущая цена на которую превышает прошлогодний показатель почти в полтора раза (+ 47,3%).

Стоит отметить, что после праздничных дней на основных рынках страны наблюдается возврат тенденции к снижению цен на овощи - основными причинами являются оживление импортных поставок отдельных видов продукции и увеличения предложения овощей низкого качества.

Напомним, по мнению экспертов, данные Госстата не отражают реальных изменений цен на овощи в стране. Об этом пишет в своей статье для ZN.UA доктор экономических наук Андрей Ревенко.

Подробнее читайте в материале Андрея Ревенко "Как в Украине считают потребительскую инфляцию. Часть 2".