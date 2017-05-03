Поставки российского СУГ в Украину приостановлены

Новые требования к поставщикам пока не окажут влияния на украинский рынок.

Газонаполнительные станции залиты газом «под завязку» propan-trade.com.ua

Российские таможенные органы начали требовать от экспортеровположительное заключение Федеральной службой по техническому и экспортному контролю РФ. Об этом сообщают украинские операторы рынка СУГ и российские производители, пишет OilNews

По словам операторов, требование заключения ФСТЭК для железнодорожных партий начало действовать с 1 мая. Об этом, в частности, было сообщено грузоотправителям в телеграмме РЖД. В то же время, автомобильный экспорт был невозможен без заключения ФСТЭК уже 28 апреля.

"Еще 27 апреля грузили нормально, а 28-го два поехали в Брест двумя машинами за "лукойловским" газом, и уже отбой, вернулись порожними", - сообщил изданию представитель крупной компании-импортера газа в Украину. Источник в "Белоруснефти" сообщил, что проблем с оформлением экспорта в Украину 1-4 мая не наблюдалось.

Российские поставщики отмечают, что при оформлении таможенной декларации груза в направлении Украины таможня запрашивает заключение ФСТЭК как дополнительный документ.

Порядок получения разрешения размещен на сайте этого ведомства, и предполагает 15-дневный срок рассмотрения заявки, а также 10-дневный срок для подачи дополнительных документов. При этом заключение требуется на каждый контракт.

Как российские поставщики, так и украинские импортеры сообщают, что новые требования в ближайшее время не окажут влияния на украинский рынок.

"ГНС залиты газом "под завязку", по некоторым станциям до сих пор действует конвенция "Укрзализныци" на отгрузку, поскольку подъездные пути заняты гружеными цистернами", - резюмировал один из столичных трейдеров.

Напомним, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ с 1 апреля приостановила декларирование сжиженного газа во всех направлениях.

Однако ФСТЭК c 10 февраля временно разрешила отгрузку партий сжиженного газа на украинский рынок.

Как пишет в свей статье для ZN.UA заместитель директора "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн, остановка мощнейшего канала поставок, обеспечивающего более 50% украинского рынка, вызвала рост цен в оптовом сегменте и, вероятно, вскоре достигнет автозаправочных станций.

Подробнее о блокировании поставок сжиженного газа в Украину из РФ читайте в статье Артема Куюна "Новый привет из Москвы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".