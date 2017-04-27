Россия обеспечит поставки электричества в ОРЛО за счет повышения тарифов гражданам - Ъ

Переплата потребителей РФ составит $ 35 млн – 80 млн.

За поставки электричества в ОРЛО заплатят потребители РФ pixabay.com Поставки электричества из России в ОРЛО будут списаны на технологические потери Федеральной сетевой компании, что может привести к повышению тарифа ФСК на 2,5% и переплате потребителей РФ в размере 2 - 4,6 млрд руб (около 2,2 млрд грн) в год, сообщает "Коммерсантъ".

Отмечается, что 30 апреля схема компенсации за поставки в ОРЛО будет обсуждаться на заседании наблюдательного совета регулятора энергорынков "Совета рынка". Эту информацию изданию подтвердили источник в Минэнерго РФ и два собеседника в сетевом комплексе.

Источник газеты отметил, что "схема размоет поставки электроэнергии в ОРЛО по всему российскому энергорынку".

"Основная нагрузка через оплату тарифа ляжет на всех потребителей, кроме населения",— добавил он.

При расчете ставки тарифа на передачу по магистральным сетям ФСК будет использован магистральный коэффициент на потери в 1,1203.

Это, согласно подсчетам Натальи Пороховой из АКРА, поднимет тариф ФСК на 2,5%. По ее данным, нагрузка на потребителей может вырасти на 4,6 млрд руб. Федор Корначев из "Райффайзенбанка" отметил, что расходы на ОРЛО увеличат платежи потребителей в ЕЭС России на 2-2,5 млрд руб.

В пояснительной записке к вопросу об оплате поставок в ОРЛО отмечается, что экономические последствия от предложенных изменений не оценивались. Схема будет действовать с 30 апреля этого года до 31 мая 2018 года.

"Совет рынка" перенаправил запрос "Коммерсанта" в Минэнерго, а там на него не ответили. В ФСК и "Россетях" давать комментарии отказались.

Как сообщалось, украинские энергетики решили с 25 апреля прекратить поставки электроэнергии в оккупированные районы Луганской области. В РФ заявили о готовности обеспечить электроснабжение ОРЛО в качестве "гуманитарной помощи".

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщал, что задолженность Донецкой и Луганской областей за электроэнергию достигла, в общей сложности, 11 млрд грн.