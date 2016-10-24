Посол России в ЕС признал "нереальность" строительства "Турецкого" и "Северного потока-2" к 2019 году

Даже при отсутствии каких-либо проблем, построить заявленные "Газпромом" обходные газопроводы невозможно за два года.
Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов считает нереальными перспективы построить обходные газопроводы "Турецкий поток" и "Северный поток-2" до 2019 года, когда закончится транзитный контракт с НАК "Нафтогазом Украины". Соответственно, так же нереально и прекращение транзита российского газа через Украину в ближайшие годы.
"Можно ли просто выключить Украину и транзит через Украину? Ну, к 2019 году даже при всем желании, даже при отсутствии каких-либо проблем и какого-либо сопротивления, "Северный поток-2" и "Турецкий поток" со всеми последующими сетевыми проектами, наверно, нереально построить. Поэтому надо думать о последующей перспективе", - сказал Чижов российским журналистам в ходе телемоста с Брюсселем.
По словам Чижова, продление контракта на транзит через Украину зависит от хода переговоров. По его мнению, стороны приступят к ним "ближе к концу действия существующих контактов".
"Здесь не все так однозначно. Вопросов много. Главное, чтобы все, кого это касается, были настроены на конструктивный диалог", - заключил постпред РФ при ЕС.
В свою очередь в Брюсселе официально подчеркивают, что Украина есть и будет одним из главных транзитеров газа в ЕС и поддержание ее инфраструктуры в интересах Европы. Посол Евросоюза в Киеве сообщил, что Еврокомиссия намерена официально принимать участие в трехсторонних переговорах о ситуации с транзитом российского газа в ЕС через Украину после 2019 года.Интерфакс