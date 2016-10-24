Посол России в ЕС признал "нереальность" строительства "Турецкого" и "Северного потока-2" к 2019 году

Даже при отсутствии каких-либо проблем, построить заявленные "Газпромом" обходные газопроводы невозможно за два года.

Угрозы "Газпрома" свести транзитную роль Украины "к нулю" оказались нереальными ТАСС

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов считает нереальными перспективы построить обходные газопроводы "Турецкий поток" и "Северный поток-2" до 2019 года, когда закончится транзитный контракт с НАК "Нафтогазом Украины". Соответственно, так же нереально и прекращение транзита российского газа через Украину в ближайшие годы.

"Можно ли просто выключить Украину и транзит через Украину? Ну, к 2019 году даже при всем желании, даже при отсутствии каких-либо проблем и какого-либо сопротивления, "Северный поток-2" и "Турецкий поток" со всеми последующими сетевыми проектами, наверно, нереально построить. Поэтому надо думать о последующей перспективе", - сказал Чижов российским журналистам в ходе телемоста с Брюсселем.

По словам Чижова, продление контракта на транзит через Украину зависит от хода переговоров. По его мнению, стороны приступят к ним "ближе к концу действия существующих контактов".

"Здесь не все так однозначно. Вопросов много. Главное, чтобы все, кого это касается, были настроены на конструктивный диалог", - заключил постпред РФ при ЕС.

В свою очередь в Брюсселе официально подчеркивают, что Украина есть и будет одним из главных транзитеров газа в ЕС и поддержание ее инфраструктуры в интересах Европы. Посол Евросоюза в Киеве сообщил, что Еврокомиссия намерена официально принимать участие в трехсторонних переговорах о ситуации с транзитом российского газа в ЕС через Украину после 2019 года.