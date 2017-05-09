После ухода Гонтаревой и.о. главы НБУ будет Смолий

Нацбанком будет временно руководить заместитель Гонтаревой.

Смолий временно возглавит НБУ

С 10 мая исполнять обязанности главы Национального банка Украины будет первый заместитель главы НБУ Яков Смолий, заявила замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде, представитель президента в парламенте Ирина Луценков эфире " 112 Украина " .

"На сегодняшний день, если Валерия Гонтарева уходит в отпуск, а она за месяц объявила о том, что намерена подать в отставку 10 мая, я думаю, что исполнять обязанности и сейчас держать Нацбанк в своих руках будет ее первый заместитель Яков Смолий", - отметила Луценко.

По ее словам, месячный перерыв в работе парламента привел к тому, что президент не смог провести политические консультации по кандидатуре на должность главы НБУ, поэтому глава государства определится с кандидатурой после консультаций с парламентом.

Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева подала в отставку. Об этом она заявила 10 апреля, во время внеплановой пресс-конференции.

Сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития выступает за назначение главой Национального банка Владимира Лавренчука.

Также сообщалось, что Сергей Тигипко покинул пост председателя "ТАСкомбанка". При этом его называют одним из основных кандидатов на пост главы НБУ.

Среди других кандидатов рассматривается глава правления "Укрэксимбанка" Александр Гриценко и глава совета Национальной ассоциации банков Украины, старший советник "Альфа-банка" (Украина) Роман Шпек.