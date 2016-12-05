После референдума в Италии евро резко упал к доллару

Эксперты считают, что речь пока не идет о падении евро "в пропасть".

После заявления Ренци об отставке евро продолжил падение Pixabay

Евро резко упал по отношению к доллару после объявления предварительных итогов, который прошел в воскресенье, 4 декабря.

Премьер-министр Италии Маттео Ренци, как и обещал ранее, признал поражение на референдуме о парламентской реформе и заявил о своей отставке.

Сообщается, что после этого заявления падение европейской валюты продолжилось -некоторое время курс евро составлял 1,05 доллара, оказавшись на самом низком с 2015 года уровне.

Однако речь пока не идет о "падении в пропасть", считает аналитик на валютном рынке Кэтлин Брукс. "Либо рынки становятся невосприимчивы к политическим рискам, либо они принимают во внимание, что политическая ситуация в Италии будет долгое время оставаться в подвешенном состоянии, даже если президент не сможет сформировать правительство, у него на это есть 70 дней, и сейчас кажется, что времени еще довольно много", - резюмировала эксперт.

Напомним в воскресенье, 4 декабря, в Италии состоялся референдум по внесению изменений в Конституцию.

Согласно данням экзит-полов, от 54% до 58% избирателей проголосовали "против" конституционной реформы, тогда как "за" высказались от 42% до 46%. Явка на референдуме превысила 68%.

Правительственный проект реформы предусматривал изменение порядка формирования, существенное сокращение численности, финасирования и полномочий Сената. Это, по мнению авторов законопроекта, должно было сделать бы правительство страны более стабильным и облегчило бы принятие законов. Кроме того, речь шла и о сокращении полномочий органов местного саомоуправления, а также - о ликвидации такой административной единицы как провинция.

Против этих предложений призывали голосовать правые партии, а также - некоторые соратники Маттео Ренци по Демократической партии.