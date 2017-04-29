После аннексии Крыма РФ незаконно добыла 3 млрд кубометров украинского газа – "Черноморнефтегаз"

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Россия активно эксплуатирует Одесское и Штормовое месторождения на шельфе Черного моря.

Россия грабит украинские недра naftogaz.com

Россия незаконно выкачала около трех миллиардов кубометров украинского газа на шельфе Черного моря после аннексии Крыма в 2014 году. Большая часть голубого топлива была добыта в Одесском и Штормовом месторождениях.

"Одесское месторождение – самое крупное, которое введено в эксплуатацию в 2011-12 годах. И из него наибольшее количество газа на данный момент добывается и поставляется в Крым. То есть, фактически за 2014-й год из него нелегитимными властями Крыма, то есть Российской Федерацией, было добыто 1 миллиард 117 миллионов кубометров. В 2015 году– 980 миллионов кубометров и в 2016-м, соответственно, 880 миллионов", – сообщила глава правления компании "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова в эфире "Радио Крым. Реалии" в пятницу, 28 апреля.

Ранее председатель правления ГАО "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова сообщала ZN.UA, что предприятие "Черноморнефтегаз", мощности которого были захвачены Россией при аннексии Крыма, за год сумело добыть на 15 скважинах Одесского месторождения в 10 раз меньше топлива, чем планировалось.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в комментарии ZN.UA сообщала, что проведение организационного слушания в арбитраже по иску Украины о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву назначено на 12 мая.

Подробнее о сложностях, возникших при попытке РФ интегрировать захваченный Крымский полуостров, читайте в статье Валентины Самар "Тяжелая ноша "крымнаша" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".