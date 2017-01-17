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Порошенко ждет очередной транш МВФ в ближайшие недели

17 января в 13:47

Украина еще в конце 2016 года выполнила все условия для получения нового транша, подчеркнул президент.

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Порошенко рассчитывает на поступление очередного транша МВФ в ближайшие недели
Flickr/Петро Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что Украина получит очередной транш от Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования на 1 млрд долларов в ближайшие недели.

"Я уверен, что через несколько недель состоится заседание совета директоров МВФ, и мы должны получить его (транш – ред.)", - сказал он в интервью телеканалу Bloomberg во время визита в Давос во вторник.

Президент отметил, что Украина еще в конце 2016 года выполнила все условия для получения нового транша. Кроме того, как подчеркнул гарант, были сделаны шаги для стабилизации банковской системы, проведена национализация самого крупного украинского банка – "Приватбанка".

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Вместе с тем, министерство финансов ожидает следующий транш МВФ в начале февраля.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги Украина транш МВФ Порошенко
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