Порошенко ждет очередной транш МВФ в ближайшие недели

Украина еще в конце 2016 года выполнила все условия для получения нового транша, подчеркнул президент.

Порошенко рассчитывает на поступление очередного транша МВФ в ближайшие недели Flickr/Петро Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что Украина получит очередной транш от Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования на 1 млрд долларов в ближайшие недели.

"Я уверен, что через несколько недель состоится заседание совета директоров МВФ, и мы должны получить его (транш – ред.)", - сказал он в интервью телеканалу Bloomberg во время визита в Давос во вторник.

Президент отметил, что Украина еще в конце 2016 года выполнила все условия для получения нового транша. Кроме того, как подчеркнул гарант, были сделаны шаги для стабилизации банковской системы, проведена национализация самого крупного украинского банка – "Приватбанка".

Вместе с тем, министерство финансов ожидает следующий транш МВФ в начале февраля.