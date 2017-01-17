Порошенко ждет очередной транш МВФ в ближайшие недели

Украина еще в конце 2016 года выполнила все условия для получения нового транша, подчеркнул президент.
"Я уверен, что через несколько недель состоится заседание совета директоров МВФ, и мы должны получить его (транш – ред.)", - сказал он в интервью телеканалу Bloomberg во время визита в Давос во вторник.
Президент отметил, что Украина еще в конце 2016 года выполнила все условия для получения нового транша. Кроме того, как подчеркнул гарант, были сделаны шаги для стабилизации банковской системы, проведена национализация самого крупного украинского банка – "Приватбанка".
Вместе с тем, министерство финансов ожидает следующий транш МВФ в начале февраля.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,