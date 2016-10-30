Порошенко заработал почти 50 млн грн на разнице курсов по облигациям госзайма в 2015 году

Президент заработал почти миллион гривень инвестиционной прибыли от погашения ОВГЗ.

Президент сумел заработать на колебании курса национальной валюты при продаже облигаций внутреннего государственного займа president.gov.ua

Президент Украиныполучил около 48,7 миллионов гривень инвестиционной прибыли на курсовой разнице при погашении облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 2015 году.

Согласно электронной декларации главы государства, обнародованной вечером в воскресенье, 30 октября, Порошенко получил более получил 45,9 и 2,7 миллионов гривень при погашении облигаций двух серий.

Кроме того, Порошенко заработал 984 тысячи гривень инвестиционной прибыли при погашении ОВГЗ.

Порошенко получил почти 50 миллионов при погашении ОВГЗ public.nazk.gov.ua

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко задекларировал права собственности в более чем 100 компаниях в Украине, России, Польше, Испании, Венгрии, Литве, Китае, Нидерландах, на Кипре, Британских Виргинских островах. Согласно электронной декларации президента его доходы в 2015 году составили более 70 миллионов гривень, в том числе 121 тысячи 54 гривень зарплаты, 12 миллионов 375 тысч 404 гривень процентов и 59 миллионов 298 тысяч 642 гривень инвестиционных доходов.

Напомним, что срок обязательной подачи электронных деклараций для украинских чиновников истекает 30 октября 2016 года. В течение последних двух месяцев было предпринято несколько безуспешных попыток изменить систему, которую запустили с 1 сентября.