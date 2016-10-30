Порошенко заработал почти 50 млн грн на разнице курсов по облигациям госзайма в 2015 году

Президент заработал почти миллион гривень инвестиционной прибыли от погашения ОВГЗ.
Согласно электронной декларации главы государства, обнародованной вечером в воскресенье, 30 октября, Порошенко получил более получил 45,9 и 2,7 миллионов гривень при погашении облигаций двух серий.
Кроме того, Порошенко заработал 984 тысячи гривень инвестиционной прибыли при погашении ОВГЗ.
Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко задекларировал права собственности в более чем 100 компаниях в Украине, России, Польше, Испании, Венгрии, Литве, Китае, Нидерландах, на Кипре, Британских Виргинских островах. Согласно электронной декларации президента его доходы в 2015 году составили более 70 миллионов гривень, в том числе 121 тысячи 54 гривень зарплаты, 12 миллионов 375 тысч 404 гривень процентов и 59 миллионов 298 тысяч 642 гривень инвестиционных доходов.
Напомним, что срок обязательной подачи электронных деклараций для украинских чиновников истекает 30 октября 2016 года. В течение последних двух месяцев было предпринято несколько безуспешных попыток изменить систему, которую запустили с 1 сентября.ZN.UA