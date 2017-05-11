Порошенко снова поздравил украинцев с безвизовым режимом

После каждого этапа на пути к безвизовому режиму граждане Украины получают от Порошенко очередное поздравление.
"Поздравляю вас, дорогие соотечественники, с этим историческим решением Совета Евросоюза", - говорится в обращении Порошенко.
Как сообщил президент, 17 мая он поедет в Страсбург, где торжественно подпишут соответствующий законодательный акт. "Это, наверное, будет один из важнейших моих визитов за три года служения на посту главы украинского государства", - добавил он.
Порошенко напомнил, что решение опубликуют в Официальном журнале Союза – и через двадцать дней оно вступит в силу.
"Примерно 11 июня 34 европейских страны включат зеленый свет владельцам украинских биометрических паспортов для безвизовых краткосрочных поездок", - пообещал президент.
Напомним, что президент Петр Порошенко уже неоднократно поздравлял украинцев с безвизовым режимом. С особым пафосом он делал это после решения Европарламента 6 апреля.ZN.UA