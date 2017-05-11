Порошенко снова поздравил украинцев с безвизовым режимом

После каждого этапа на пути к безвизовому режиму граждане Украины получают от Порошенко очередное поздравление.

Порошенко не теряет ни одной возможности поздравить украинцев с безвизом Сайт президента Украины

Президентпоздравил украинцев с решением Совета министров Евросоюза о либерализации визового режима с Украиной.

"Поздравляю вас, дорогие соотечественники, с этим историческим решением Совета Евросоюза", - говорится в обращении Порошенко.

Как сообщил президент, 17 мая он поедет в Страсбург, где торжественно подпишут соответствующий законодательный акт. "Это, наверное, будет один из важнейших моих визитов за три года служения на посту главы украинского государства", - добавил он.

Порошенко напомнил, что решение опубликуют в Официальном журнале Союза – и через двадцать дней оно вступит в силу.

"Примерно 11 июня 34 европейских страны включат зеленый свет владельцам украинских биометрических паспортов для безвизовых краткосрочных поездок", - пообещал президент.

Напомним, что президент Петр Порошенко уже неоднократно поздравлял украинцев с безвизовым режимом. С особым пафосом он делал это после решения Европарламента 6 апреля.