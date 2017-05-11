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Порошенко снова поздравил украинцев с безвизовым режимом

11 мая в 11:44

После каждого этапа на пути к безвизовому режиму граждане Украины получают от Порошенко очередное поздравление.

Петр Порошенко1
Порошенко не теряет ни одной возможности поздравить украинцев с безвизом
Сайт президента Украины
Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с решением Совета министров Евросоюза о либерализации визового режима с Украиной.

"Поздравляю вас, дорогие соотечественники, с этим историческим решением Совета Евросоюза", - говорится в обращении Порошенко.

Как сообщил президент, 17 мая он поедет в Страсбург, где торжественно подпишут соответствующий законодательный акт. "Это, наверное, будет один из важнейших моих визитов за три года служения на посту главы украинского государства", - добавил он.

Порошенко напомнил, что решение опубликуют в Официальном журнале Союза – и через двадцать дней оно вступит в силу.

"Примерно 11 июня 34 европейских страны включат зеленый свет владельцам украинских биометрических паспортов для безвизовых краткосрочных поездок", - пообещал президент.

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Напомним, что президент Петр Порошенко уже неоднократно поздравлял украинцев с безвизовым режимом. С особым пафосом он делал это после решения Европарламента 6 апреля.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Порошенко президент
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