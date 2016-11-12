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Петр Порошенко направил письмо председателю правления "Ощадбанка" Андрею Пышному.

Порошенко призвал "Ощадбанк" отменить комиссию за оплату коммунальных услуг Радіо Свобода

Президент Петр Порошенко направил письмо председателю правления публичного акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украины" Андрею Пышному, в котором обратился к руководству банка безотлагательно пересмотреть принятое решение, сообщает пресс-служба президента в субботу, 12 ноября.

Руководство "Ощадбанка" приняло решение об установлении с 1 декабря 2016 комиссионного вознаграждения за оплату коммунальных услуг. "Президент отметил необходимость безотлагательно принять меры для проработки вопроса об отмене указанного решения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Ощадбанк" хочет ввести комиссию за оплату платежей ЖКУ в своих кассах. При этом, комиссия за один платеж должна была быть в размере 3 грн.

Сообщалось, что около трети украинцев (36%) уверены, что не смогут оплатить коммунальные услуги в предстоящий отопительный сезон. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.