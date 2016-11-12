Порошенко призвал "Ощадбанк" отменить комиссию за оплату коммунальных услуг

Петр Порошенко направил письмо председателю правления "Ощадбанка" Андрею Пышному.
Руководство "Ощадбанка" приняло решение об установлении с 1 декабря 2016 комиссионного вознаграждения за оплату коммунальных услуг. "Президент отметил необходимость безотлагательно принять меры для проработки вопроса об отмене указанного решения", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что "Ощадбанк" хочет ввести комиссию за оплату платежей ЖКУ в своих кассах. При этом, комиссия за один платеж должна была быть в размере 3 грн.
Сообщалось, что около трети украинцев (36%) уверены, что не смогут оплатить коммунальные услуги в предстоящий отопительный сезон. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.ZN.UA