Порошенко поручил урегулировать конфликт вокруг "Укртрансгаза"

Для того, чтобы разрешить конфликтную ситуацию между министром экономики и "Нафтогазом", потребовалось вмешательство главы государства.

Порошенко вмешался в конфликт Кубива и "Нафтогаза"

Президент Петр Порошенко вынужден был вмешаться в ситуацию с выведением "Укртрансгаза" из-под контроля НАК "Нафтогаза Украины" и передачей в управление МЭРТ, сообщили ZN.UA источники в правительстве и администрации президента.

Как отметили собеседники, именно глава государства лично дал команду разобраться в конфликте и найти решение ситуации как можно скорее.

Напомним, что в конце прошлой недели стало известно о том, что МЭРТ без ведома руководства "Нафтогаза" внесло изменения в устав госхолдинга, перебрав управление "Укртрансгазом" и контроль над его госзакупками. Распоряжения (от 7 и 13 сентября) были подписаны министром Степаном Кубивым.

После разразившегося скандала Кубив вынужден был приостановить свои распоряжения. Свои действия министр пояснил тем, что это якобы необходимо для реформы "Нафтогаза" (его разделения на виды деятельности), а также "с целью нормализации расчетов" между НАКом и "Укртрансгазом".

Неожиданное и непрозрачное решение МЭРТ вызвало обеспокоенность на международном уровне - против него выступили Европейское Энергетическое сообщество, а также ЕБРР, один из ключевых инвесторов и кредиторов Украины.

В самом "Нафтогазе" также указали на риски в связи с этим решением: "Этот шаг, который был сделан Министерством экономики, полностью противоречит плану по разделению функций НАК и является крупным нарушением этого плана… Самое большое и самое страшное последствие, которое мы можем получить, это отказ Стокгольмского арбитража от рассмотрения по транзитному делу против "Газпрома", - заявил глава компании Андрей Коболев.

По информации НАК, такая смена устава поставила под угрозу заключение "Нафтогазом" кредитного соглашения по привлечению $ 500 млрн от Всемирного банка (ВБ), а также нарушает условия по кредитному соглашению с ЕБРР.





МЭРТ принадлежит 100% акций НАК "Нафтогаз Украины". В свою очередь "Нафтогаз" является 100%-ным собственником акций "Укртрансгаза".