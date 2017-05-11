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Порошенко получил 860 тысяч гривень дохода от вкладов в МИБ

11 мая в 10:46

Президенту принадлежит 60% акций финучреждения.

Порошенко
Банк Порошенко – доходный бизнес
 Президент Петр Порошенко получил 865,444 тыс грн процентного дохода от вкладов в "Международном инвестиционном банке", сообщается в существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Согласно сообщению, президент Порошенко получил 564,420 тыс грн и 301,024 тыс грн процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке.

Напомним, Порошенко задекларировал 12,295 млн грн доходов за 2016 год.

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"Международный инвестиционный банк" по итогам января-марта 2017 года получил 26,818 млн грн чистой прибыли, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Согласно данным Нацбанка на 1 января 2017 года, основным акционером МИБ выступает президент Петр Порошенко, суммарно владеющий 60% акций финучреждения.

Миноритарными совладельцами выступают бизнес-партнеры Порошенко - первый заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко (14,94%), первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский и глава ООО "Днепропетровский опытный завод "Энергоавтоматика", председатель набсовета ЧАО "Иста-Центр" Олег Зимин (оба – по 9,9008%).

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Порошенко президент доходы вклад банки
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