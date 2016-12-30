Порошенко подписал закон об улучшении инвестиционного климата в Украине

Законом будет введен полноценный электронный кабинет плательщика налогов, что минимизирует контакт налогоплательщика и ГФС.
Подписание состоялось во время встречи президента с председателем комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной и министром финансов Украины Александром Данилюком.
"Я хочу поздравить вас с завершением чрезвычайно важного процесса, который был начат с масштабных консультаций с общественностью, огромной работы, к которой были привлеченные и бизнес-круги, и общественные активисты", - сказал Порошенко.
Президент также отметил, что отныне контрольные функции налоговой инспекции остаются на областном уровне, что должно повысить "уровень компетентности и профессионализма" и значительно сократит количество проверок. Порошенко также отметил, что законом освобождаются на три года от любых проверок вновь созданные предприятия, если они имеют оборот менее 3 млн грн.
Парламент утвердил закон об улучшении инвестиционного климата в Украине 21 декабря. За принятие изменений проголосовали 240 депутатов. Утверждение закона было необходимым условием для перехода к принятию государственного бюджета на 2017 год.
Так, в законопроекте содержится поправка, в соответствии с которой предполагается провести технический аудит баз данных Государственной фискальной службы (ГФС) и установить контроль над ними. Кроме того, законом будет введен полноценный электронный кабинет плательщика налогов, что минимизирует контакт налогоплательщика и ГФС, внедрен единый реестр налоговых консультаций на сайте ГФС, внедрены налоговые каникулы для малого бизнеса, создан один публичный реестр возмещения НДС вместо существующих двух.ZN.UA