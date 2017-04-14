Порошенко подписал закон об отмене печатей

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За вымогательство проставления печати на документе предусмотрен штраф 850-1 700 грн.

Наличие или отсутствие печати уже не имеет никаких юридических последствий ЮРцентр

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект N4194, предусматривающий отмену требования об обязательном использовании печатей на документах. Об этом свидетельствуют данные на странице законопроекта на сайте Верховной Рады.

Печать может быть обязательным реквизитом документа, который подается от имени субъекта хозяйствования органа государственной власти.

Государственным органам запрещается требовать наличие печати на документах.

При этом наличие или отсутствие печати не создает никаких юридических последствий.

Кроме того, вводится административная ответственность за вымогательство проставления печати на документе. Такая действие предусматривает штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1 700 грн).

Закон устанавливает, что изготовление, продажа или приобретение печатей осуществляется без получения каких-либо документов разрешительного характера.

Закон вступит в силу через 3 месяца после опубликования.

Напомним, что президент Порошенко подписал закон о внесении поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, которые будут использованы для процедуры заочного осуждения, в том числе, беглого экс-президента Виктора Януковича.