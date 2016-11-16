Порошенко подписал закон о выплатах обманутым вкладчикам

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начнет выплаты средств обманутым вкладчикам через 20 дней.

Фонд гарантирования вкладов выплатит средства, которые не были банковскими вкладами Сайт президента Украины

Президент Петр Порошенко подписал закон о возмещении физическим лицам через Фонд гарантирования вкладов вреда, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг.

Как сообщает президентская пресс-служба, закон подписан во время встречи с представителями "обманутых вкладчиков банка Михайловский".

"Был разработан законодательный механизм, который с одной стороны дает "зеленый свет" на компенсацию денег через Фонд гарантирования вкладов физических лиц, а с другой стороны включает "красный свет" мошенникам. И более того – даже усиливает ответственность не только владельцев и менеджмента банков, которые присоединились к организации преступной схемы, а также финансовых институтов, которые принимали участие в этих схемах", - отметил президент.

По словам главы государства, через 20 дней после вступления в силу закона, после проверки документов, в соответствии с законом, Фонд гарантирования вкладов может начать выплаты средств обманутым вкладчикам.

Верховная Рада приняла закон о возмещении физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц вреда, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг 15 ноября.

Согласно закону, к банковскому вкладу приравниваются средства граждан, привлеченные в качестве займа или вклада в небанковское финансовое учреждение через банк, выступивший поверенным по соответствующему договору. Фонд гарантирования вкладов физических лиц должен тщательно изучить документы по каждому физическому лицу, которое приравнено к вкладчику