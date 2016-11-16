Порошенко подписал закон о выплатах обманутым вкладчикам

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начнет выплаты средств обманутым вкладчикам через 20 дней.
Как сообщает президентская пресс-служба, закон подписан во время встречи с представителями "обманутых вкладчиков банка Михайловский".
"Был разработан законодательный механизм, который с одной стороны дает "зеленый свет" на компенсацию денег через Фонд гарантирования вкладов физических лиц, а с другой стороны включает "красный свет" мошенникам. И более того – даже усиливает ответственность не только владельцев и менеджмента банков, которые присоединились к организации преступной схемы, а также финансовых институтов, которые принимали участие в этих схемах", - отметил президент.
По словам главы государства, через 20 дней после вступления в силу закона, после проверки документов, в соответствии с законом, Фонд гарантирования вкладов может начать выплаты средств обманутым вкладчикам.
Верховная Рада приняла закон о возмещении физическим лицам через систему гарантирования вкладов физических лиц вреда, причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и других финансовых услуг 15 ноября.
Согласно закону, к банковскому вкладу приравниваются средства граждан, привлеченные в качестве займа или вклада в небанковское финансовое учреждение через банк, выступивший поверенным по соответствующему договору. Фонд гарантирования вкладов физических лиц должен тщательно изучить документы по каждому физическому лицу, которое приравнено к вкладчикуZN.UA