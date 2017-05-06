Порошенко ратифицировал соглашение с ЕИБ о привлечении до 200 млн евро на общественный транспорт

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Привлеченные средства будут потрачены, среди прочего, на приобретение новых автобусов, троллейбусов, трамваев и вагонов метро.

Петр Порошенко подписал финсоглашение с ЕИБ на 200 млн евро

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О ратификации Финансового соглашения (Проект "Городской общественный транспорт Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком", направленный на привлечение под государственные гарантии до 200 млн евро кредитных средств на развитие общественного транспорта в украинских городах.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, данный закон был принят Верховной Радой 12 апреля, а соответствующее Финансовое соглашение подписано, согласно распоряжению Президента Украины от 9 ноября 2016 № 272.

"Целью Соглашения является привлечение под государственные гарантии до 200 млн евро кредитных средств Европейского инвестиционного банка, которые будут направлены на улучшение работы городского общественного транспорта в некоторых городах Украины (Ивано-Франковск, Белая Церковь, Киев, Луцк, Львов, Кременчуг, Одесса, Сумы, Тернополь, Харьков, Чернигов)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно документу, привлеченные средства будут потрачены на приобретение автобусов, троллейбусов, трамваев, вагонов метро, строительство и реконструкцию троллейбусных и трамвайных линий, депо, а также на внедрение информационных систем, в том числе - на создание автоматизированной оплаты проезда.

Соответствующий проект, также получит софинансирование под местные гарантии со стороны Европейского банка реконструкции и развития на сумму до 200 млн евро.

Указывается, что Финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ вступает в силу с даты вступления в силу Закона Украины о его ратификации.

Финансовое соглашение было подписано 11 ноября 2016 года и направлено на обновление парка автобусов, трамваев, троллейбусов, вагонов метрополитена, строительство и реконструкцию трамвайных и троллейбусных линий, замену тяговых подстанций, внедрение современных систем оплаты проезда и информационных систем за счет привлеченных кредитных средств Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Финансирование проекта планируется осуществить за счет привлеченных кредитных средств Европейского инвестиционного банка под государственные гарантии в объеме 200 млн евро сроком до 22 лет с льготным периодом до 5 лет. Источником финансирования проекта будут привлеченные средства Европейского банка реконструкции и развития и/или средства местных бюджетов, конечных бенефициаров.

Общая стоимость проекта оценивается ЕИБ в 400 млн евро. Инвестиции коснутся 20 муниципальных структур в Украине.