Порошенко подписал закон о новых налогах для физлиц-предпринимателей

Физлица будут платить соцвзнос на сумму 704 гривни в месяц, даже не получая прибыли.

Порошенко узаконил повышение налогов для физлиц-предпринимателей

Президент Петр Порошенко подписал изменения в законодательство о работе физических лиц-предпринимателей (ФОП), сообщается на сайте Верховной Рады.

Согласно закону, с 1 января физические лица-предприниматели второй и третьей групп будут платить единый социальный взнос на сумму 704 гривен в месяц, даже если не получили прибыль. Что касается первой группы упрощенцев, то им оставили возможность платить половину минимального страхового взноса в размере 352 гривень в месяц.

Ранее частный предприниматель платил 5% от прибыли и единый социальный взнос, если в определенном периоде года имел прибыль. Если же движения средств не было, то платить не было необходимости. В результате, многие предприниматели держали открытые ФОПы, уплачивая налоги только тогда, когда имели реальные доходы.

Принятие закона привело к массовому закрытию так называемых "спящих ФОП".