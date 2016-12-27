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Порошенко подписал закон о новых налогах для физлиц-предпринимателей

27 декабря в 20:59

Физлица будут платить соцвзнос на сумму 704 гривни в месяц, даже не получая прибыли.   

малый бизнес
Порошенко узаконил повышение налогов для физлиц-предпринимателей

Президент Петр Порошенко подписал изменения в законодательство о работе физических лиц-предпринимателей (ФОП), сообщается на сайте Верховной Рады. 

Согласно закону, с 1 января физические лица-предприниматели второй и третьей групп  будут платить единый социальный взнос на сумму 704 гривен в месяц, даже если не получили прибыль. Что касается первой группы упрощенцев, то им оставили возможность платить половину минимального страхового взноса в размере 352 гривень в месяц. 

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Ранее частный предприниматель платил 5% от прибыли и единый социальный взнос, если в определенном периоде года имел прибыль. Если же движения средств не было, то платить не было необходимости. В результате, многие предприниматели держали открытые ФОПы, уплачивая налоги только тогда, когда имели реальные доходы. 

Принятие закона привело к массовому закрытию так называемых "спящих ФОП". 

По материалам: BBC Україна
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