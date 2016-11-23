Порошенко подписал закон о НКРЭКУ

Замена действующих членов НКРЭКУ на новых будет проходить в три этапа

Порошенко одобрил закон о НКРЭКУ КГГА

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг ( НКРЭКУ )."

Соответствующий законопроект №2966-д Верховная Рада смогла принять во втором чтении и в целом в четверг, 22 сентября. Тогда проголосовали 250 народных депутатов.

До этого Раде не удавалось принять документ. В частности, 14 июля Раде не хватило депутатов чтобы одобрить его, в связи с чем проект закона был отправлен на повторное второе чтение. В первом чтении законопроект был принят еще 12 апреля этого года. С тех пор его окончательное утверждение неоднократно переносилось.

Авторами законопроекта являются 12 депутатов от БПП, "Батькивщины", "Самопомочи", "Народного фронта" и "Оппозиционного блока".

Документ вызвал бурное обсуждение в зале парламента. Рассмотрение поправок к нему затянулось на более чем час. Наиболее спорными оказались предложения о полной ротации членов НКРЭКУ. Ряд фракций настаивали на полной смене состава регулятора, другие были против. Также разногласия касались того, каким образом выбирать и назначать членов НКРЭКУ.

Законопроект принят без правки о №186, но с поддержаной правкой №32.

Правка №186 (авторства Ольги Бельковой):

3.1. Перший склад Регулятора призначається не пізніше шести місяців з дати набрання чинності цим Законом у порядку, встановленому статтею 8 цього Закону, з урахуванням особливостей визначених цим пунктом.

З метою визначення кандидатів до першого складу Регулятора Конкурсна комісія оголошує прийом заявок на відкритий конкурс протягом 10 робочих днів з дати затвердження складу такої конкурсної комісії.

З метою забезпечення періодичної ротації складу Регулятора перший склад Регулятора призначається Указом Президента України на такий строк: один член Регулятора – на три роки, по два члени Комісії – на чотири, п'ять та шість років відповідно.

Строк призначення на посаду кожного члена першого складу Регулятора визначається на підставі результатів рейтингового голосування, проведеного Конкурсною комісією відповідно до положень частини третьої статті 8 цього Закону, та з урахуванням побажання кандидата на посаду члена Регулятора щодо призначення його на посаду на більш короткий строк, ніж той, який передбачено його місцем у рейтингу.

3.2. Члени Регулятора, які виконують свої повноваження на дату набрання чинності цим Законом, мають право брати участь у конкурсному відборі на зайняття посади члена Регулятора на рівні з іншими кандидатами.

3.3. Повноваження членів Регулятора, які виконують свої повноваження на дату набрання чинності цим Законом, припиняються достроково з дати призначення першого складу Регулятора.

3.4. Члени Регулятора, повноваження яких припинені достроково у зв'язку з призначенням першого складу Регулятора, мають право на компенсацію заробітної плати у розмірі та протягом строку, встановлених частиною восьмою статті 8 цього Закону."

Правка №32 (Домбровского)

Абзаци перший - четвертий частини третьої викласти у редакції:

"До складу конкурсної комісії входять:

1) дві особи, яких визначає Президент України;

2) дві особи, яких визначає Верховна Рада України за поданням Комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого належить розвиток паливно-енергетичного комплексу, вугільної, газової, нафтової, нафтопереробної промисловості та електроенергетики – одна особа та за поданням Комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого належить житлово-комунальне господарство – одна особа.

Комітети Верховної Ради України приймають рішення щодо кандидатур членів конкурсної комісії, які пропонуються Верховній Раді України для обрання, на основі пропозицій депутатських фракцій (груп);

3) одна особа, яку визначає Кабінет Міністрів України за поданням міністерства, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері енергетики.".

Принятый в первом чтении законопроект об НКРЭКУ, в частности, предусматривал, что комиссия будет состоять из семи членов, назначаемых и увольняемых указом президента. Будущие члены регулятора будут отбираться конкурсной комиссией в составе пяти человек: двоих представителей назначает президент, двоих – парламент (от комитета ТЭК и комитета ЖКХ), одного – Кабинет министров.



Прием заявок осуществляется в течение 45 дней с момента объявления конкурса. Конкурсная комиссия подает на рассмотрение президента кандидатуры, которые получили наивысший рейтинг и прошли проверку, общим списком в количестве из расчета двое на одну должность члена регулятора.



Глава НКРЭКУ выбирается членами комиссии на закрытом голосовании. Глава переизбирается каждые два года после утверждения первого состава комиссии.

Согласно законопроекту, замена действующих членов НКРЭКУ на новых будет проходить в три этапа: первых троих членов должны сменить не позже шести месяцев с момента вступления в силу закона, еще двоих – не позже 12 месяцев, остальных – не позже, чем через 18 месяцев.



Деятельность НКРЭКУ должна финансироваться за счет поступлений в спецфонд Государственного бюджета взносов на регулирование, оплачиваемых субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Больше о законе об НКРЭКУ читайте в статье "Каким должен быть регулятор энергорынка и жилищно-коммунальных услуг?" на сайте "Зеркала недели. Украина".