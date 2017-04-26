Порошенко подписал закон о капитализации и реорганизации банков

Банкиры празднуют победу.

Порошенко подписал закон о слиянии банков president.gov.ua Президент Петр Порошенко подписал закон об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков. Об этом сообщила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова на своей странице в Facebook.

"Победа! Подписан ЗПУ № 6010! Маленькие украинские банки спасены!", - написала она.

Напомним, 23 марта Верховная Рада приняла закон "Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков". Законопроект в целом поддержали 253 народных депутата.



Законопроект предусматривает уменьшение сроков рассмотрения документов и оптимизацию процедуры капитализации и реорганизации банков путем присоединения для обеспечения последовательных и согласованных действий со стороны регулирующих органов.



Также урегулируются вопросы прекращения осуществления банковской деятельности без ликвидации юридического лица. Это позволит банкам, которые не могут выполнить требования Национального банка Украины по капитализации, оставить банковский рынок без нагрузки на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.